Ankara’da kan donduran olay! Kafası koparılmış 45 günlük ceset bulundu

Burası tenha bir yer olduğu için cinayet yeri olarak uygun bulmuşlar sanırım. Adamın kafasını kesmişler, vücudunu parçalamışlar. Vahşi şekilde bir cinayet işlenmiş. Ceset burada 45 gün kalmış. Tesadüfen görmüştüm cesedi. Yoksa uzun süre daha kalırdı burada. Köyümüzde yabancı uyruklu kişiler çalışıyor. Ölen kişinin o olduğunu düşünüyoruz. Öldüren kişi de yabancı uyruklu olabilir. Çünkü köyümüzde bu tür olayları yapan kişiler olmaz" dedi.

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