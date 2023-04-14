Ankara’da kan donduran olay! Kafası koparılmış 45 günlük ceset bulundu

Olay, Kadıköy Mahallesi Armutludere mevkiindeki otluk arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyunlarını meraya çıkaran çoban Sabit Yürük, ağaçlar arasında bir kafatasına rastladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kafatasının bir insana ait olduğunu belirleyerek, cesedin kalan kısmını aramaya başladı. Ekipler, bir günlük çalışmanın ardından cesetten kalan kemikleri de bularak incelenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderdi.
Öldürülen kişi ile katil zanlısının yabancı uyruklu olma ihtimali üzerinde durulurken, jandarma ekiplerince tespit edilen bir şüphelinin yakalanmasına ve olayın aydınlatılmasına yönelik çok yönlü çalışma başlatıldığı belirtildi. Cinayetin ise yaklaşık 45 gün önce işlendiği aktarıldı.