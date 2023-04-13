Evlerinde başkalarının oturduğunu öğrenen çift hayatının şokunu yaşadı!

Emrullah ve Nuriye Kozan çifti, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi'nde bulunan evlerini tanımadıkları bir kişiye kiraya verdi. Bir süre sonra kirayı ödemeyen şahıslar, izlerini kaybettirdi. Kozan çifti, evlerine gittiklerinde başkalarını görünce büyük şoka girdi. Kendilerinden izinsiz evde oturan şahısların çıkmasını istedi.
DELİKANLI GİBİ
Ancak ev boşaltılmadı. Aile de soluğu mahkemede aldı. Zorluk çıkartanlarla ilgili savcılığa suç duyurusu yaptı. Emrullah Kozan, "Evdekiler bana 'ben delikanlı gibi kirayı ödeyeceğim' deyince ben şok oldum" diye konuştu.
MUCİZE BEBEK
Kırklareli'nde 2003 yılında evlenen Berna (41)-Hüseyin (43) Derin çiftinin en büyük hayali anne-baba olmaktı. Evliliklerinin ilk yılında hamilelik müjdesi alan çift, doğuma günler kala bebeklerini kaybetmenin acısını yaşadı. Büyük acı yaşayan anne Berna Derin'in göğsünde de bir kitle tespit edildi.