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    Evlerinde başkalarının oturduğunu öğrenen çift hayatının şokunu yaşadı!

    Kiracı, evi başkalarına bırakıp sırra kadem bastı. Ev sahibi Kozan ailesi ise ödenmeyen kira için daireye gidince şok yaşadı. İşte sizler için derlediğimiz 13 Nisan tarihli yaşam haberleri...

    Yok deve!

    Emrullah ve Nuriye Kozan çifti, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi'nde bulunan evlerini tanımadıkları bir kişiye kiraya verdi. Bir süre sonra kirayı ödemeyen şahıslar, izlerini kaybettirdi. Kozan çifti, evlerine gittiklerinde başkalarını görünce büyük şoka girdi. Kendilerinden izinsiz evde oturan şahısların çıkmasını istedi.

    DELİKANLI GİBİ
    Ancak ev boşaltılmadı. Aile de soluğu mahkemede aldı. Zorluk çıkartanlarla ilgili savcılığa suç duyurusu yaptı. Emrullah Kozan, "Evdekiler bana 'ben delikanlı gibi kirayı ödeyeceğim' deyince ben şok oldum" diye konuştu.



    MUCİZE BEBEK
    Kırklareli'nde 2003 yılında evlenen Berna (41)-Hüseyin (43) Derin çiftinin en büyük hayali anne-baba olmaktı. Evliliklerinin ilk yılında hamilelik müjdesi alan çift, doğuma günler kala bebeklerini kaybetmenin acısını yaşadı. Büyük acı yaşayan anne Berna Derin'in göğsünde de bir kitle tespit edildi.



        O MÜTEAHHİT YAKALANDI
        Diyarbakır'da Galeria İş Merkezi'nin de bulunduğu site depremde yıkıldı. 89 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu sitenin müteahhidi S.E, Ankara'da gözaltına alındı. Hakkında "Olası kastla birden fazla kişiyi öldürmek ve yaralamak" suçundan yakalama kararı bulunan Eser'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

        KATİL ARANIYOR
        İzmir Konak'ta boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabanca ile öldürüp kaçan Deniz Özarslan (36) 258 gündür yakalanamadı. Anne Ziynet Zerkin "Ezgi'm, bir kalleşin kurşununa kurban gitti. "Derler ya ateş düştüğü yeri yakar. Evet yaktı. Peki yakalansa, içimdeki o kor ateşe bir damla su olmaz mıydı?" diye ağladı.



        YEDEK SUBAY
        İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in iki torununun da Afganistan'da görev yapmasını istediği ortaya çıktı. Eski ordu mensubu olan General Mike Jackson, "Tahtın varisi olduğu için William Afganistan'a gönderilmedi. Prens Harry'nin gitmesine izin verildi" ifadesini kullandı.



            157 MİLYON DEVRETTİ
            6 + Joker bilen çıkmayınca 157 milyon 672 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 178 bin 9'ar, 4 bilenler 3 bin 311'er, 3 bilenler 222'şer, 2 bilenler 22'şer lira alacak.



            BİR TALİHLİYE 1.8 MİLYON
            5+1 Bilen bir kişi, bir milyon 893 bin lira kazandı. 5 bilenler 31 bin 476'şar, 4+1 bilenler 899'ar, 4 bilenler 67'şer, 3+1 bilenler 48'er, 3 bilenler 12'şer, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak.



            CA RAMAZAN GELENEĞİ
            Kırgizistan'da "Ca Ramazan" manileri geleneği, Kırgız erkek çocukları tarafından yüzyıllardır sürdürülüyor. Ramazan'ın ortasında başlayan bu gelenekte gençler, müzik aletleriyle evleri tek tek evleri dolaşarak veya kalabalık iftarları yapıldığı kafe ve restoranlara giderek niyet, dua ve dilek içerikli maniler okuyor. Orucun kabul olması dileğiyle başlayan, ev sahibinin iyiliği ve cömertliğinin övülmesiyle devam eden ve söyleyenin istekleriyle sona eren "Ca Ramazan" manisi, ramazan ayının sonuna kadar sürüyor. Ev sahipleri veya manileri dinleyenler, mani söyleyen gençlere şeker, meyve ya da para veriyor.

            KİTLE TEMİZLENDİ
            Erken teşhisle kanserin ucundan döndü. Geçirdiği operasyonla kitle temizlendi. İlerleyen süreçte doğal yollarla gebelik oluşmayınca 3 kez tüp bebek tedavisi gören ancak olumlu sonuç alamayan çift, 20 yılın sonunda doğan Ayberk bebekle büyük sevince boğuldu.

            AH BABAM
            Osmaniyeli İsmail Kaba, 1996'da terörle mücadelede gazi oldu. Eşi ve 4 çocuğu ile hayata tutundu. Ancak bu mutluluk, depremde bozuldu. Yıkılan evinden kendisi kurtuldu ama tüm ailesinin cansız bedeni bulundu. Sözleriyle kedere boğdu: Artık şehit eşi ve şehit babasıyım.

            YANINA KALMAZ
            İzmir'de Zehra Kalmaz (19), şiddet gördüğü için sığınma evine yerleşti. Ama eşi İhsan tarafından katledildi. Katilin savunması ise aynı taktikti: Telefonunda erkek fotoğrafı vardı!

            GİNSENG ŞİFAYA DENK
            Ginseng bitkisi şifa saçıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Kanseri önlüyor. Beyin fonksiyonlarının etkinliğini artırıyor.

            ZEYNEP VE MELİSA YAŞASIN
            Karabüklü Zeynep'in beyni su topladı. Baba Ali Yetkin "Her ay 450 euro'luk iğne olmazsa ölecek" deyip yardım çağrısı yaptı. Elazığ'da da Bahar Melisa Yetgin, lösemiye yakalandı. Ailesi tek bir ilaç için 340 euro gerekli olduğunu anlattı.

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            Emlak Konut
            Haberler Yaşam Evlerinde başkalarının oturduğunu öğrenen çift hayatının şokunu yaşadı!
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