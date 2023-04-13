Evlerinde başkalarının oturduğunu öğrenen çift hayatının şokunu yaşadı!





CA RAMAZAN GELENEĞİ

Kırgizistan'da "Ca Ramazan" manileri geleneği, Kırgız erkek çocukları tarafından yüzyıllardır sürdürülüyor. Ramazan'ın ortasında başlayan bu gelenekte gençler, müzik aletleriyle evleri tek tek evleri dolaşarak veya kalabalık iftarları yapıldığı kafe ve restoranlara giderek niyet, dua ve dilek içerikli maniler okuyor. Orucun kabul olması dileğiyle başlayan, ev sahibinin iyiliği ve cömertliğinin övülmesiyle devam eden ve söyleyenin istekleriyle sona eren "Ca Ramazan" manisi, ramazan ayının sonuna kadar sürüyor. Ev sahipleri veya manileri dinleyenler, mani söyleyen gençlere şeker, meyve ya da para veriyor.



KİTLE TEMİZLENDİ

Erken teşhisle kanserin ucundan döndü. Geçirdiği operasyonla kitle temizlendi. İlerleyen süreçte doğal yollarla gebelik oluşmayınca 3 kez tüp bebek tedavisi gören ancak olumlu sonuç alamayan çift, 20 yılın sonunda doğan Ayberk bebekle büyük sevince boğuldu.



AH BABAM

Osmaniyeli İsmail Kaba, 1996'da terörle mücadelede gazi oldu. Eşi ve 4 çocuğu ile hayata tutundu. Ancak bu mutluluk, depremde bozuldu. Yıkılan evinden kendisi kurtuldu ama tüm ailesinin cansız bedeni bulundu. Sözleriyle kedere boğdu: Artık şehit eşi ve şehit babasıyım.



YANINA KALMAZ

İzmir'de Zehra Kalmaz (19), şiddet gördüğü için sığınma evine yerleşti. Ama eşi İhsan tarafından katledildi. Katilin savunması ise aynı taktikti: Telefonunda erkek fotoğrafı vardı!



GİNSENG ŞİFAYA DENK

Ginseng bitkisi şifa saçıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Kanseri önlüyor. Beyin fonksiyonlarının etkinliğini artırıyor.



ZEYNEP VE MELİSA YAŞASIN

Karabüklü Zeynep'in beyni su topladı. Baba Ali Yetkin "Her ay 450 euro'luk iğne olmazsa ölecek" deyip yardım çağrısı yaptı. Elazığ'da da Bahar Melisa Yetgin, lösemiye yakalandı. Ailesi tek bir ilaç için 340 euro gerekli olduğunu anlattı.

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