Avcılar'da feci kaza! Ağaçlık alana uçan hafif ticari araç yandı: 1 ölü

Hafif ticari araç alev alarak yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.