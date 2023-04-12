İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı | Trafik durma noktasına geldi

KANALİZASYON KAPAKLARI PATLADI

Küçükçekmece ve Karaköy'de de etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirdi. Aşırı yağış nedeniyle Küçükçekmece'de bazı kanalizasyon kapakları patladı. Bir araç patlayan kanalizasyona düştü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Öte yandan, Basın Ekspres yolunda ise trafik adeta durma noktasına geldi. İBB'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.