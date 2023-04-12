İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı | Trafik durma noktasına geldi

Megakentte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sağanak yağış etkili oldu.
İstanbul'da etkili olan yağış yine trafiğe sebep oldu. Yaşanan trafik vatandaşları canından bezdirdi.
TRAFİK YÜZDE 85'E ÇIKTI
Yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Karaköy'de bazı yollar göle dönerken Basın Ekspres yolunda ise trafik yüzde 85'lere çıkarak adeta durma noktasına geldi.
KANALİZASYON KAPAKLARI PATLADI
Küçükçekmece ve Karaköy'de de etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirdi. Aşırı yağış nedeniyle Küçükçekmece'de bazı kanalizasyon kapakları patladı. Bir araç patlayan kanalizasyona düştü.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Öte yandan, Basın Ekspres yolunda ise trafik adeta durma noktasına geldi. İBB'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.