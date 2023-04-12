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    • Yaşam
    • 12.04.2023 19:37
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    • 12.04.2023 19:38
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    İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı | Trafik durma noktasına geldi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından trafik yüzde 85'e çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 85’e ulaştı!

    Megakentte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sağanak yağış etkili oldu.

    İstanbul'da etkili olan yağış yine trafiğe sebep oldu. Yaşanan trafik vatandaşları canından bezdirdi.

    TRAFİK YÜZDE 85'E ÇIKTI

    Yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Karaköy'de bazı yollar göle dönerken Basın Ekspres yolunda ise trafik yüzde 85'lere çıkarak adeta durma noktasına geldi.

    KANALİZASYON KAPAKLARI PATLADI

    Küçükçekmece ve Karaköy'de de etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirdi. Aşırı yağış nedeniyle Küçükçekmece'de bazı kanalizasyon kapakları patladı. Bir araç patlayan kanalizasyona düştü.

    TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    Öte yandan, Basın Ekspres yolunda ise trafik adeta durma noktasına geldi. İBB'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı | Trafik durma noktasına geldi
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