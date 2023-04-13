İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon! Şüpheli dolapta yakalandı... Evden patlayıcı çıktı

PATLAYICI BULUNAN EVDE PARMAK İZİ ÇIKTI

Ekipler, şüphelinin Esenyurt'ta bir adresle bağlantısını tespit etti. Polis, belirlenen adrese de pazartesi günü operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 250 gram ağırlığında hassas ve güçlü patlayıcı madde TATP, 600 ml sıvı halde başlatıcı olarak kullanılan hidroklorik asit, 30 gram ağırlığında ve bomba yapımında kullanılan dumansız barut, el yapımı bombalarda başlatıcı olarak kullanılan 57 adet maytap fitili ve 17 adet tel maytap, el yapımı bombalar da akım kaynağı olarak kullanılan elektronik devre elemanları ele geçirildi.