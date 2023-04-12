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    • Yaşam
    • 12.04.2023 10:39
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    • 12.04.2023 10:39
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    TOKİ Burdur, Bolu ARSA KURASI CANLI İZLE! MÜSTAKİL ARSA KURA SONUÇ sorgulama ekranı! TOKİ arsa kuraları Burdur ve Bolu ASİL-YEDEK isim listesi!

    TOKİ arsa kura çekimi 12 Nisan'da 10 ilde gerçekleşmeye devam ediyor. Bugün TOKİ arsa çekilişi Giresun, Denizli, Çankırı, Burdur, Bolu, Aydın, Gümüşhane, Bitlis, Artvin, Amasya illerinde yapılacak. Peki, TOKİ kura sonucu nasıl sorgulanır? İşte detaylar..

    takvim.com.tr
    TOKİ Burdur, Bolu arsa kura çekilişi sonuçları!

    TOKİ arsa kuraları için araştırmalar hızlandı. Bütün kuralar http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı yayınlanacak. TOKİ arsa kura sonuçları e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.

    3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ 2023

    1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni kura tarihlerini açıkladı.

    Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahipleri ile buluşacak. 12 Nisan bugün Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane'de arsa listesi belirleniyor.

    TOKİ BURDUR VE BOLU ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

    TOKİ BURRDUR VE BOLU MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

    Burdur Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı ilçelerinde 325; Bolu Dörtdivan, Gerede, Göynük, Mengen ilçelerinde ise 140 olmak üzere toplam 465 müstakil arsa kura çekimi 12 Nisan 2023 Çarşamba bugün gerçekleşecek. Bolu arsa kuraları, saat 10.00'da başlarken Burdur arsa kuraları saat 14.30'da başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak. Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.

        TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ (10-28 NİSAN 2023)

        10 Nisan: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman

        11 Nisan: Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara

        12 Nisan: Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane

        13 Nisan: Mersin, Kastamonu, Konya

        14 Nisan: Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat

        17 Nisan: Zonguldak, Aksaray, Batman, Şırnak, Karabük, Afyonkarahisar

        18 Nisan: Bartın, Samsun

        19 Nisan: Antalya, Manisa, Ordu

        25 Nisan: İzmir

        26 Nisan: Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale

        27. Nisan: Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Düzce

        28. Nisan: Kocaeli

        TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        TOKİ sonuçları, çekilişler tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek. Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan arsalar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

        TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI
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        Haberler Yaşam TOKİ Burdur, Bolu ARSA KURASI CANLI İZLE! MÜSTAKİL ARSA KURA SONUÇ sorgulama ekranı! TOKİ arsa kuraları Burdur ve Bolu ASİL-YEDEK isim listesi!
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