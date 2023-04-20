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    • Yaşam
    • 20.04.2023 08:02
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    • 20.04.2023 08:02
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    2023 BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ! Bayram tatili 9 GÜN olacak mı? Bayram ve Nisan ara tatili birleşecek mi? Ara tatil ne zaman başlayacak, bitecek?

    Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bayram tatili 9 gün olacak mı?

    Ramazan ayının son günleri gelirken, bayram tatili için planlarını yapanlar tatilin 9 gün olup olmayacağını araştırıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bayram tatili 9 gün olacak mı sorusu yer aldı. Nisan tatili ile bayram tatilinin birleşip birleşmediği merak ediliyor. Peki, bayram tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte detaylar...

    RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

    Ramazan Bayramının arefe günü, 20 Nisan Perşembe gününe denk gelecek. Bayramın 1-2-3'üncü gün ise cuma-cumartesi-pazar günü eda edilecek.

    BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

    Bayram tatilinin 9 gün olması için 17-18-19 Nisan tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

        Nisan ara tatili sayesinde öğrenciler 17 Nisan 2023 Pazartesi'den 20 Nisan 2023'e kadar ara tatilde olacak. 21, 22, 23 Nisan ise bayram tatili olarak sayılacak. Toplamda 2 günlük hafta sonu tatilleriyle birlikte öğrenciler 9 gün tatil yapmış olacak.

        RAMAZAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

        Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlayacak 23 Nisan Pazar akşamı sona erecek. Arefe günü 20 Nisan Perşembe günü son oruçlar tutulacak.

        Ramazan Bayramı Arefesi 20 Nisan Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün 21 Nisan Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 22 Nisan Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 23 Nisan Pazar

        BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

        Ramazan Bayramı bu yıl hafta sonuna denk geliyor olması nedeniyle kısa sürecek. Hafta sonuna ek olarak Cuma günü ve Perşembe öğleden sonra yarım gün eklenecek. Böylece vatandaşlar toplamda 3,5 gün tatil yapmış olacak.
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        Haberler Yaşam 2023 BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ! Bayram tatili 9 GÜN olacak mı? Bayram ve Nisan ara tatili birleşecek mi? Ara tatil ne zaman başlayacak, bitecek?
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