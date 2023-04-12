TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane kura sonuçları! TOKİ müstakil arsa ASİL-YEDEK isim listesi! TOKİ AYDIN, BİTLİS, GÜMÜŞHANE arsa sonuç sorgulama ekranı!

OKİ arsa çekilişi canlı yayın izleme ekranı üzerinden takip edilebiliyor. TOKİ arsa kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden TC kimlik no ile görüntülenebiliyor. İşte detaylar...
TOKİ AYDIN, BİTLİS, GÜMÜŞHANE MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!
Aydın Didim, Germencik, Koçarlı, Köşk, Nazilli ilçelerinde 575; Bitlis Ahlat, Tatvan ilçelerinde 205; Gümüşhane Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul ilçelerinde ise 150 olmak üzere toplam 930 müstakil arsa kura çekimi 12 Nisan 2023 Çarşamba bugün gerçekleşecek. Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kuraları, saat 13.30'da başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak. Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.
TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ (10-28 NİSAN 2023)
10 Nisan: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman
11 Nisan: Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara
12 Nisan: Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane
13 Nisan: Mersin, Kastamonu, Konya
14 Nisan: Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat
17 Nisan: Zonguldak, Aksaray, Batman, Şırnak, Karabük, Afyonkarahisar
18 Nisan: Bartın, Samsun
19 Nisan: Antalya, Manisa, Ordu
25 Nisan: İzmir
26 Nisan: Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale
27. Nisan: Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Düzce
28. Nisan: Kocaeli