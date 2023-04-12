Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.04.2023 10:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2023 10:49
    ABONE OL

    TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane kura sonuçları! TOKİ müstakil arsa ASİL-YEDEK isim listesi! TOKİ AYDIN, BİTLİS, GÜMÜŞHANE arsa sonuç sorgulama ekranı!

    Bugün TOKİ arsa çekilişi Giresun, Denizli, Çankırı, Burdur, Bolu, Aydın, Gümüşhane, Bitlis, Artvin, Amasya illerinde gerçekleşiyor. Aydın, Bitlis, Gümüşhane illeri için araştırmalar hızlandı. İşte TOKİ arsa kuraları takvimi ve sonuç sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane kura sonuçları!

    OKİ arsa çekilişi canlı yayın izleme ekranı üzerinden takip edilebiliyor. TOKİ arsa kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden TC kimlik no ile görüntülenebiliyor. İşte detaylar...

    TOKİ AYDIN, BİTLİS, GÜMÜŞHANE MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

    Aydın Didim, Germencik, Koçarlı, Köşk, Nazilli ilçelerinde 575; Bitlis Ahlat, Tatvan ilçelerinde 205; Gümüşhane Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul ilçelerinde ise 150 olmak üzere toplam 930 müstakil arsa kura çekimi 12 Nisan 2023 Çarşamba bugün gerçekleşecek. Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kuraları, saat 13.30'da başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak. Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.

    TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

    TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ (10-28 NİSAN 2023)

    10 Nisan: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman

    11 Nisan: Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara

    12 Nisan: Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane

    13 Nisan: Mersin, Kastamonu, Konya

    14 Nisan: Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat

    17 Nisan: Zonguldak, Aksaray, Batman, Şırnak, Karabük, Afyonkarahisar

    18 Nisan: Bartın, Samsun

    19 Nisan: Antalya, Manisa, Ordu

    25 Nisan: İzmir

    26 Nisan: Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale

    27. Nisan: Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Düzce

    28. Nisan: Kocaeli

        TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        TOKİ sonuçları, çekilişler tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek. Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan arsalar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

        TOKİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Şehit kardeşinden küfürbazlara tepki!
        Haberler Yaşam TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane kura sonuçları! TOKİ müstakil arsa ASİL-YEDEK isim listesi! TOKİ AYDIN, BİTLİS, GÜMÜŞHANE arsa sonuç sorgulama ekranı!
            loading
            SON DAKİKA