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    • Yaşam
    • 12.04.2023 11:21
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    • 13.04.2023 09:39
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    TOKİ Amasya müstakil arsa kura sonuçları sorgulama! Amasya TOKİ kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi!

    12 Nisan Çarşamba günü Amasya'nın Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova ilçelerinde müstakil arsa kurası gerçekleştirildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Amasya TOKİ kura sonuçları!

    12 Nisan'da Amasya ile devam eden arsa kura çekilişleri Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova ilçelerinde yapıldı. Amasya ili için araştırmalar hızlandı. İşte TOKİ Amasya müstakil arsa sonuç sorgulama ekranı!

    TOKİ AMASYA MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

    Amasya Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova ilçelerinde 400 müstakil arsa kura çekimi 12 Nisan 2023 Çarşamba bugün gerçekleşti. Amasya arsa kuraları, saat 10.00'da başladı.

    Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak. Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.

    TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ (10-28 NİSAN 2023)

    10 Nisan: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman

    11 Nisan: Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara

    12 Nisan: Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane

    13 Nisan: Mersin, Kastamonu, Konya

    14 Nisan: Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat

    17 Nisan: Zonguldak, Aksaray, Batman, Şırnak, Karabük, Afyonkarahisar

    18 Nisan: Bartın, Samsun

    19 Nisan: Antalya, Manisa, Ordu

    25 Nisan: İzmir

    26 Nisan: Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale

    27. Nisan: Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Düzce

    28. Nisan: Kocaeli

        TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        TOKİ sonuçları, çekilişler tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.

        Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan arsalar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

        e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

        TOKİ ARSA SONUÇ SORGULAMA

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        Emlak Konut
        Haberler Yaşam TOKİ Amasya müstakil arsa kura sonuçları sorgulama! Amasya TOKİ kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi!
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