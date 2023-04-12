TOKİ Amasya müstakil arsa kura sonuçları sorgulama! Amasya TOKİ kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi!

12 Nisan'da Amasya ile devam eden arsa kura çekilişleri Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova ilçelerinde yapıldı. Amasya ili için araştırmalar hızlandı. İşte TOKİ Amasya müstakil arsa sonuç sorgulama ekranı!
TOKİ AMASYA MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!
Amasya Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova ilçelerinde 400 müstakil arsa kura çekimi 12 Nisan 2023 Çarşamba bugün gerçekleşti. Amasya arsa kuraları, saat 10.00'da başladı.
Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak. Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.
TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ (10-28 NİSAN 2023)
10 Nisan: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman
11 Nisan: Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara
12 Nisan: Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane
13 Nisan: Mersin, Kastamonu, Konya
14 Nisan: Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat
17 Nisan: Zonguldak, Aksaray, Batman, Şırnak, Karabük, Afyonkarahisar
18 Nisan: Bartın, Samsun
19 Nisan: Antalya, Manisa, Ordu
25 Nisan: İzmir
26 Nisan: Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale
27. Nisan: Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Düzce
28. Nisan: Kocaeli