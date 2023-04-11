21 ile SAĞANAK uyarısı! BAYRAMDA HAVA nasıl olacak? 11, 12, 13, 14, 15 NİSAN 2023 HAFTALIK HAVA DURUMU raporu! Havalar ne zaman ısınacak?
MGM 21 il için alarm verdi. Ülkenin genelinde sağanak yağış beklenirken birçok il için tehlike uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu hafta sonu yağmur var mı ve havalar ne zaman ısınacak soruları yer aldı. 11, 12, 13, 14, 15 Nisan hava durumu raporu...
11.04.2023 11:14 - Son Güncelleme: 11.04.2023 11:14
MGM'den 21 ile sarı ve turuncu kodlu yarı verildi. 11-15 Nisan 22023 tarihlerinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Bu nedenle bu hafta sonu yağmur var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte güncel hava durumu raporu...
21 İL İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.