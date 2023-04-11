RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam 21 ile SAĞANAK uyarısı! BAYRAMDA HAVA nasıl olacak? 11, 12, 13, 14, 15 NİSAN 2023 HAFTALIK HAVA DURUMU raporu! Havalar ne zaman ısınacak?

21 ile SAĞANAK uyarısı! BAYRAMDA HAVA nasıl olacak? 11, 12, 13, 14, 15 NİSAN 2023 HAFTALIK HAVA DURUMU raporu! Havalar ne zaman ısınacak?

MGM 21 il için alarm verdi. Ülkenin genelinde sağanak yağış beklenirken birçok il için tehlike uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu hafta sonu yağmur var mı ve havalar ne zaman ısınacak soruları yer aldı. 11, 12, 13, 14, 15 Nisan hava durumu raporu...

takvim.com.tr
11.04.2023 11:14 - Son Güncelleme: 11.04.2023 11:14
21 ile SAĞANAK uyarısı! Yağmur ve soğuk hava geri geldi! 11, 12, 13, 14, 15 NİSAN 2023 HAFTALIK HAVA DURUMU raporu! Havalar ne zaman ısınacak?

MGM'den 21 ile sarı ve turuncu kodlu yarı verildi. 11-15 Nisan 22023 tarihlerinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Bu nedenle bu hafta sonu yağmur var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte güncel hava durumu raporu...

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21 ile SAĞANAK uyarısı! Yağmur ve soğuk hava geri geldi! 11, 12, 13, 14, 15 NİSAN 2023 HAFTALIK HAVA DURUMU raporu! Havalar ne zaman ısınacak?

21 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.

21 ile SAĞANAK uyarısı! Yağmur ve soğuk hava geri geldi! 11, 12, 13, 14, 15 NİSAN 2023 HAFTALIK HAVA DURUMU raporu! Havalar ne zaman ısınacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

21 ile SAĞANAK uyarısı! Yağmur ve soğuk hava geri geldi! 11, 12, 13, 14, 15 NİSAN 2023 HAFTALIK HAVA DURUMU raporu! Havalar ne zaman ısınacak?

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

21 ile SAĞANAK uyarısı! Yağmur ve soğuk hava geri geldi! 11, 12, 13, 14, 15 NİSAN 2023 HAFTALIK HAVA DURUMU raporu! Havalar ne zaman ısınacak?

SARI KODLA UYARI YAPILAN KENTLER

Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Dersim, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye.

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