21 ile SAĞANAK uyarısı! BAYRAMDA HAVA nasıl olacak? 11, 12, 13, 14, 15 NİSAN 2023 HAFTALIK HAVA DURUMU raporu! Havalar ne zaman ısınacak?

MGM'den 21 ile sarı ve turuncu kodlu yarı verildi. 11-15 Nisan 22023 tarihlerinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Bu nedenle bu hafta sonu yağmur var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte güncel hava durumu raporu...