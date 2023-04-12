Güngören’de 5 katlı binanın çatısı çöktü: 1 yaralı

Mahalle muhtarı Ünal Yılmaz, "Buralar daha önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltıldı. Güvenlik önlemleri alınmadığı için bu tür yerlere kağıt tamiri yapanlar ve hurdacılar girip, para edecek ne varsa sökmeye başladılar. En son yaşadığımız olayda vatandaş buraya gelip gizli bir şekilde çatıyı sökerken altında kaldı. Yaralanan vatandaşın durumu ağır değil. Hızlı bir şekilde tedbir alınması gerekiyor. Bu binaların biran önce yıkılması lazım. Tedbirler alınmadığı sürece bu bir ilk değil, son da olmaz. Kentsel dönüşüme giren binaların elektrikleri, suları kesildi" dedi.