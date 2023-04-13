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    • Yaşam
    • 13.04.2023 09:14
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    • 13.04.2023 09:14
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    AKM Gar Kızılay METRO GÜZERGAHI ve DURAKLARI! AKM Gar Kızılay metrosu nerelerden geçiyor? AKM metrosu açıldı mı?

    AKM – Gar – Kızılay metrosu durakları için araştırmalar hızlandı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AKM-Gar-Kızılay metro hattı açıldı. Bu kapsamda metronun durakları merak konusu oldu. Peki, AKM metrosu açıldı mı? AKM Gar Kızılay metro güzergahı ve durakları! AKM Gar Kızılay metrosu nerelerden geçiyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AKM metrosu açıldı mı? AKM Gar Kızılay durakları!

    AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak. Üç istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Hattın günlük 600 bin yolcuya hizmet vereceğini açıkladı. Peki, AKM metrosu açıldı mı? İşte detaylar...

    AKM – GAR – KIZILAY METROSU DURAKLARI NELERDİR?

    Metro hattı durakları Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Hızlı Tren Garı, Adliye ve Kızılay olacak.

    KEÇİÖREN'DEN KIZILAY'A AKTARMA OLMAYACAK

    Metro hattının uzunluğu 3,3 kilometre olarak belirlendi. Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor Üç istasyondan oluşan hat ile başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni yapılan ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Hızlı Tren Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.

        Proje kapsamında, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni inşa edilen ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Ankara YHT Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da Başkentray'a aktarma sağlanabilecek.

        YHT GAR'A ULAŞACAK

        Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "YHT Gar'a ulaşacak, buradan Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapabilecekler. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu'nda ise M1 hattına, Başkentray'a aktarma mümkün olacak Son istasyon olan Kızılay İstasyonu'ndan ise Batıkent Metrosu'na, Çayyolu Metrosu'na ve Ankaray Metrosu'na aktarma olacak Ayrıca metro hattımızla birlikte AKM istasyonunda 22 bin metrekare kapalı alana ve 335 araç kapasitesine sahip bir otoparkı da Ankara'nın hizmetine sunuyoruz" dedi.

        AKM-Gar-Kızılay metro hattının günde 600 bin yolcuya hizmet vereceğini bildiren Karaismailoğlu, "Gar İstasyonu, Adliye İstasyonu ve Kızılay İstasyonu olmak üzere 3 istasyondan oluşan bu hattımız, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlaması açısından da çok önemli bir projedir. AKM-Gar-Kızılay metrosunun tamamlanmasıyla, Ankara'ya toplam 44,5 km metro hattı kazandırılmış oldu. Tasarım hızı 80 km olan araçlar vasıtasıyla günde 600 bin yolcuya hizmet verecek. Hattaki ilk istasyon olan Gar İstasyonu'nda vatandaşlarımız, YHT Gar'a ulaşacak, buradan Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapabilecekler. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu'nda ise M1 hattına, Başkentray'a aktarma mümkün olacak Son istasyon olan Kızılay İstasyonu'ndan ise Batıkent Metrosu'na, Çayyolu Metrosu'na ve Ankaray Metrosu'na aktarma olacak Ayrıca metro hattımızla birlikte AKM istasyonunda 22 bin metrekare kapalı alana ve 335 araç kapasitesine sahip bir otoparkı da Ankara'nın hizmetine sunuyoruz" dedi.
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        Emlak Konut
        Haberler Yaşam AKM Gar Kızılay METRO GÜZERGAHI ve DURAKLARI! AKM Gar Kızılay metrosu nerelerden geçiyor? AKM metrosu açıldı mı?
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