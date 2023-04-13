AKM Gar Kızılay METRO GÜZERGAHI ve DURAKLARI! AKM Gar Kızılay metrosu nerelerden geçiyor? AKM metrosu açıldı mı?

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak. Üç istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Hattın günlük 600 bin yolcuya hizmet vereceğini açıkladı. Peki, AKM metrosu açıldı mı? İşte detaylar...
AKM – GAR – KIZILAY METROSU DURAKLARI NELERDİR?
Metro hattı durakları Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Hızlı Tren Garı, Adliye ve Kızılay olacak.
KEÇİÖREN'DEN KIZILAY'A AKTARMA OLMAYACAK
Metro hattının uzunluğu 3,3 kilometre olarak belirlendi. Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor Üç istasyondan oluşan hat ile başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni yapılan ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Hızlı Tren Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.