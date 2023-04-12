TOKİ GİRESUN ARTVİN arsa KURA SONUÇLARI SORGULAMA! 12 Nisan 2023 TOKİ İLK EVİM Giresun ve Artvin arsa kura çekimi ASİL-YEDEK listesi!

12 Nisan Çarşamba günü Giresun Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ilçelerinde 380; Artvin Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde ise 185 müstakil arsa hak sahibini buldu. İşte Giresun ve Artvin arsa kura sonuçları!
TOKİ GİRESUN VE ARTVİN MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!
Giresun Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ilçelerinde 380; Artvin Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde ise 185 olmak üzere toplam 565 müstakil arsa kura çekimi 12 Nisan 2023 Çarşamba günü gerçekleştirildi.
Artvin arsa kuralar, saat 11.00'da, Giresun arsa kuraları ise saat 16.00'da başladı. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden duyurulacak.
Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıdı.
TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ (10-28 NİSAN 2023)
10 Nisan: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman
11 Nisan: Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara
12 Nisan: Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane
13 Nisan: Mersin, Kastamonu, Konya
14 Nisan: Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat
17 Nisan: Zonguldak, Aksaray, Batman, Şırnak, Karabük, Afyonkarahisar
18 Nisan: Bartın, Samsun
19 Nisan: Antalya, Manisa, Ordu
25 Nisan: İzmir
26 Nisan: Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale
27. Nisan: Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Düzce
28. Nisan: Kocaeli