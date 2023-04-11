Rönesans Rezidans'tan geriye sadece yürek yakan kayıplar kaldı!

Adına asrın felaketi dendi. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili yerle bir etti! Hatay'daki Rönesans Rezidans ise afetin en acı simgelerinden biriydi! Deprem, 'cennetten bir köşe' diye satılan rezidansı saniyeler içinde enkaza çevirdi. Binden fazla kişi enkaz altında kaldı, sadece 12 kişi sağ kurtulabildi. Yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirlendi. Yüreği yananlardan biri de Battal Kerzi'ydi. Eskişehir'de yaşayan Kerzi, deprem olur olmaz Hatay'a gitti. Rönesans Rezidans'ta oturan kızı Esra İlhan ile damadı Üsteğmen Miraç İlhan'dan bir mucize bekledi.
DNA ÖRNEĞİ VERDİ
Ancak İlhan çiftinden bir türlü haber gelmedi. Bunun üzerine Battal Kerzi DNA örneği verdi. Günler sonra damadı Miraç İlhan'ın cenazesinin bulunduğunu öğrendi.
Depremin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hala kızını bulamayan baba, yardım istedi: Gitmediğimiz hastane çalmadığımız kapı kalmadı. 2 aydan bu yana kızımın ne ölüsüne ne dirisine ulaşamıyoruz. Damadım bulunuyor fakat kızım bulunamıyor. Allah kimseye evlat acısı vermesin.