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    Rönesans Rezidans'tan geriye sadece yürek yakan kayıplar kaldı!

    Hatay’daki Rönesans Rezidans, saniyeler içinde yerle bir oldu. Can kaybı bini aşarken 100’ü aşkın kişi kayboldu. İki aydır kızı Esra İlhan’ın cenazesine ulaşmaya çalışan acılı baba Battal Kerzi, gözyaşlarına boğuldu: "Damadımı bulduk, ancak kızım hala yok. ölüsüne de dirisine de ulaşamıyorum" dedi.

    Yangın yeri!

    Adına asrın felaketi dendi. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili yerle bir etti! Hatay'daki Rönesans Rezidans ise afetin en acı simgelerinden biriydi! Deprem, 'cennetten bir köşe' diye satılan rezidansı saniyeler içinde enkaza çevirdi. Binden fazla kişi enkaz altında kaldı, sadece 12 kişi sağ kurtulabildi. Yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirlendi. Yüreği yananlardan biri de Battal Kerzi'ydi. Eskişehir'de yaşayan Kerzi, deprem olur olmaz Hatay'a gitti. Rönesans Rezidans'ta oturan kızı Esra İlhan ile damadı Üsteğmen Miraç İlhan'dan bir mucize bekledi.



    DNA ÖRNEĞİ VERDİ
    Ancak İlhan çiftinden bir türlü haber gelmedi. Bunun üzerine Battal Kerzi DNA örneği verdi. Günler sonra damadı Miraç İlhan'ın cenazesinin bulunduğunu öğrendi.

    Depremin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hala kızını bulamayan baba, yardım istedi: Gitmediğimiz hastane çalmadığımız kapı kalmadı. 2 aydan bu yana kızımın ne ölüsüne ne dirisine ulaşamıyoruz. Damadım bulunuyor fakat kızım bulunamıyor. Allah kimseye evlat acısı vermesin.



        SON SÖZÜ: ÇOCUĞUMUZA İYİ BAK
        Afetin en çok etkilediği illerden birisi de Hatay'dı. Yavuz Ailesi de depreme 600 Evler Sitesi'nde yakalandı. Hasan Yavuz, 12 saat sonra kurtarıldı. Ancak 2 aylık hamile eşi Emine ile 8 aylık kızı Fatma Yaren'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Ailesinden 11 kişiyi kaybetmenin acısını yaşayan Hasan Yavuz, "Ev 10 saniyede yıkıldı. Eşim, 'Çocuğumuza iyi bak' dedi. Bir daha konuşmadı. Kızımdan 1 saat sonra ses kesildi. İçimden 'Buradan kurtuluş yok' dedim. Sonra bir ışık gördüm ve ağabeyim beni kurtardı, mucizeydi.
        ZİYA RAMOĞLU

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        Bu FETÖ’ye ışık yakmak değilse nedir?
        Haberler Yaşam Rönesans Rezidans'tan geriye sadece yürek yakan kayıplar kaldı!
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