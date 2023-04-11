Rönesans Rezidans'tan geriye sadece yürek yakan kayıplar kaldı!

Adına asrın felaketi dendi. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili yerle bir etti! Hatay'daki Rönesans Rezidans ise afetin en acı simgelerinden biriydi! Deprem, 'cennetten bir köşe' diye satılan rezidansı saniyeler içinde enkaza çevirdi. Binden fazla kişi enkaz altında kaldı, sadece 12 kişi sağ kurtulabildi. Yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirlendi. Yüreği yananlardan biri de Battal Kerzi'ydi. Eskişehir'de yaşayan Kerzi, deprem olur olmaz Hatay'a gitti. Rönesans Rezidans'ta oturan kızı Esra İlhan ile damadı Üsteğmen Miraç İlhan'dan bir mucize bekledi.