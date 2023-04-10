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    • Yaşam
    • 10.04.2023 10:53
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    • 10.04.2023 11:19
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    Son dakika: Eskişehir'de zincirleme kaza: 12'si asker 14 yaralı

    Son dakika haberleri... Eskişehir'de yolcu otobüsü, askeri araç ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 12'si asker 14 kişi tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan Eskişehir-Seyitgazi kara yolu araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

    Eskişehir’de zincirleme kaza: 12’si asker 14 yaralı

    Adem Demirtaş idaresindeki yolcu otobüsü, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Ihlamurkent Mahallesi yakınlarında Ali Sert'in kullandığı minibüs ile jandarma personelini taşıyan minibüse çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye gelen ekipler, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkardı.

    Yaralanan 12'si asker 14 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

    Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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        Emlak konut
        Haberler Yaşam Son dakika: Eskişehir'de zincirleme kaza: 12'si asker 14 yaralı
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