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    • Yaşam
    • 10.04.2023 08:57
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    • 10.04.2023 08:57
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    Camiden çıkanlara ateş açıldı: 2’si kadın 6 yaralı

    Çorum’un İskilip ilçesinde teravih namazı sonrası camiden çıkanlara ateş açılması sonucu aralarında köy muhtarının da bulunduğu 2’si kadın 6 kişi yaralandı.

    Camiden çıkanlara ateş açıldı: 2’si kadın 6 yaralı
    Olay, ilçeye bağlı Yukarıörenseki Köyü'nde meydana geldi. İddialara göre, köyde yaşayan Yalçın G., teravih namazı sonrası camiden çıkanların bulunduğu alana tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarına saçmalar isabet eden köy muhtarı Osman K. ve oğlu Sinan K., Raşit Ç., Seyit A.Y., Fikriye ve Satı G. yaralandı.

    Bayat ve İskilip Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
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