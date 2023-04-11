AK Parti Yozgat milletvekili adayları listesi 2023! AK Parti Yozgat 1. 2. 3. 4. sıra adayları kimler oldu?

Son dakika haberine göre; AK Parti Yozgat milletvekili adayları listesi açıklandı. Peki AK Parti Yozgat 1. 2. 3. 4. sıra adayları kimler oldu?
AK PARTİ YOZGAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YOZGAT 1 ABDULKADİR AKGÜL
YOZGAT 2 SÜLEYMAN ŞAHAN
YOZGAT 3 İSKENDER MİNAR
YOZGAT 4 YUSUF İBİŞ
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra