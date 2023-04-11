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    • Yaşam
    • 11.04.2023 11:44
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    • 11.04.2023 11:44
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    AK Parti Yozgat milletvekili adayları listesi 2023! AK Parti Yozgat 1. 2. 3. 4. sıra adayları kimler oldu?

    AK Parti'nin 28. dönem milletvekili adayları açıklanır açıklanmaz, internet arama motorlarında il il listeler araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan seçimde hangi ilden hangi ismin aday olduğu merak ediliyor. Peki AK Parti Yozgat 1. 2. 3. 4. sıra adayları kimler oldu? İşte AK Parti Yozgat milletvekili adayları listesi 2023.

    AK Parti Yozgat milletvekili adayları listesi 2023!

    Son dakika haberine göre; AK Parti Yozgat milletvekili adayları listesi açıklandı. Peki AK Parti Yozgat 1. 2. 3. 4. sıra adayları kimler oldu?

    AK PARTİ YOZGAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    YOZGAT 1 ABDULKADİR AKGÜL
    YOZGAT 2 SÜLEYMAN ŞAHAN
    YOZGAT 3 İSKENDER MİNAR
    YOZGAT 4 YUSUF İBİŞ

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
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        Atatürk’ün kurduğu partide Atatürkçü aday yok
        Haberler Yaşam AK Parti Yozgat milletvekili adayları listesi 2023! AK Parti Yozgat 1. 2. 3. 4. sıra adayları kimler oldu?
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