Isparta AK Parti milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem AK Parti Isparta milletvekili adayları!

AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday listeleri açıklandı. AK Parti seçimlere katılacağı milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK)sundu. Peki 28. dönem AK Parti Isparta milletvekili adayları kimler oldu?
AK PARTİ ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023
Mehmet Uğur Gökgöz
Osman Zabun
Yakup Kütük
Nesrin Semiz
SEÇİM NE ZAMAN?
2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak.
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra