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    • Yaşam
    • 11.04.2023 11:16
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    • 11.04.2023 11:20
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    Isparta AK Parti milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem AK Parti Isparta milletvekili adayları!

    AK Parti Isparta milletvekili adayları isim listesi belli oldu. 14 Mayıs tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimleri için AK Parti milletvekili adayları isim listesini YSK'ya teslim etti. Bu kapsamda 2023 Isparta milletvekili adayları gündeme geldi. İşte 28. dönem Isparta AK Parti milletvekili aday listesi 2023...

    Isparta AK Parti milletvekili aday listesi 2023!

    AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday listeleri açıklandı. AK Parti seçimlere katılacağı milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK)sundu. Peki 28. dönem AK Parti Isparta milletvekili adayları kimler oldu?

    AK PARTİ ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

    Mehmet Uğur Gökgöz

    Osman Zabun

    Yakup Kütük

    Nesrin Semiz

    SEÇİM NE ZAMAN?

    2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak.

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
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        Atatürk’ün kurduğu partide Atatürkçü aday yok
        Haberler Yaşam Isparta AK Parti milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem AK Parti Isparta milletvekili adayları!
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