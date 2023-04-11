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    • Yaşam
    • 11.04.2023 11:10
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    • 11.04.2023 11:11
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    AK Parti Giresun milletvekili aday listesi 2023! Giresun 28. dönem AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu?

    Ak Parti Giresun milletvekili aday listesi gündemde sıkça araştırılıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Ak Parti il il milletvekili aday listelerini yayımladı. Ak Parti Giresun milletvekili adayları tam listesi içerisinde Nazım Elmas, Ali Temur gibi isimler yer alıyor. Peki Giresun 28. dönem AK Parti milletvekili adayları kimler oldu? İşte AK Parti Giresun milletvekili aday listesi 2023...

    AK Parti Giresun milletvekili aday listesi 2023!

    Ak Parti 2023 Giresun milletvekili adayları belli oldu. 28. dönem Giresun AK Parti milletvekili adayları kimler oldu? sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. İşte YSK'ya teslim edilen liste: AK Parti Giresun milletvekili aday listesi 2023...

    AK PARTİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTEİS 2023

    GİRESUN 1 NAZIM ELMAS
    GİRESUN 2 ALİ TEMÜR
    GİRESUN 3 TOLGA ERENER
    GİRESUN 4 BERRİN AYDIN

    AK PARTİ'NİN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ YSK'YA SUNULDU

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk. Mevcut milletvekillerimizden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı." dedi.

    AK Parti, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.

    AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.

        Şahin, listenin teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, aday listesinin ülkeye, millete, AK Parti'ye ve demokrasiye hayırlı olmasını diledi.

        "15 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı ile Meclis grubumuz ile genel merkezimizde teşkilatlarımızla ve ittifak ortaklarımızla yeni ve güzel bir dönemin kapısını aralayacağımıza canı gönülden inanıyorum." diyen Şahin, kendi adaylarına ve bu demokrasi yarışında yerini alan bütün adaylara başarılar dileğinde bulundu.
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        Atatürk’ün kurduğu partide Atatürkçü aday yok
        Haberler Yaşam AK Parti Giresun milletvekili aday listesi 2023! Giresun 28. dönem AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu?
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