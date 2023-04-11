AK Parti Giresun milletvekili aday listesi 2023! Giresun 28. dönem AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu?

AK PARTİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTEİS 2023
GİRESUN 1 NAZIM ELMAS
GİRESUN 2 ALİ TEMÜR
GİRESUN 3 TOLGA ERENER
GİRESUN 4 BERRİN AYDIN
AK PARTİ'NİN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ YSK'YA SUNULDU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk. Mevcut milletvekillerimizden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı." dedi.
AK Parti, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.