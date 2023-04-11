AK Parti Giresun milletvekili aday listesi 2023! Giresun 28. dönem AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu?

Şahin, listenin teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, aday listesinin ülkeye, millete, AK Parti'ye ve demokrasiye hayırlı olmasını diledi.

"15 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı ile Meclis grubumuz ile genel merkezimizde teşkilatlarımızla ve ittifak ortaklarımızla yeni ve güzel bir dönemin kapısını aralayacağımıza canı gönülden inanıyorum." diyen Şahin, kendi adaylarına ve bu demokrasi yarışında yerini alan bütün adaylara başarılar dileğinde bulundu.