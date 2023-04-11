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    • 11.04.2023 09:31
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    AK Parti Trabzon milletvekili adayları kimler oldu? 2023 AK Parti Trabzon milletvekili aday listesi 1. 2. 3. 4. 5. sıra!

    AK Parti Trabzon milletvekili adayları açıklandı. Trabzonlular AK Parti'den kimlerin milletvekili adayı olduğunu merak ediyor. İşte AK Parti Trabzon milletvekili aday listesi 2023...

    AK Parti Trabzon milletvekili adayları kimler oldu?

    Son dakika haberine göre AK Parti'de 2023 seçimleri milletvekili aday listesi belli oldu. Peki AK Parti Trabzon milletvekili adayları kimler oldu? İşte 2023 AK Parti Trabzon milletvekili aday listesi...

    AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ

    Trabzon 1. sıra - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu

    Trabzon 2. sıra - Mustafa Şen

    Trabzon 3. sıra - Yılmaz Büyükaydın

    Trabzon 4. sıra - Vehbi Koç

    Trabzon 5. sıra - Meryem Sürmen

    ÜÇ DÖNEM KURALI UYGULANDI

    Milletvekili adaylarının listesini YSK'ya sunan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 3 dönemden fazla milletvekili olunamayacağı prensibini bu sefer daha da genişleterek uyguladıklarını söyledi.

    Yavuz şöyle devam etti:

    "Bu anlamda mevcut milletvekillerimizden 42'si 3 döneme takıldığı için yani aralıksız şekilde 3 dönem vekillik yaptığı için, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem yaptığı için, 4 arkadaşımız 4 dönem aralıklı da olsa yani araya başka yapmadığı dönemler girmiş olsa da 4 dönem yaptığı için, 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 5 dönem yaptığı için listelerde yer almadı. Yani 65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk. Mevcut milletvekillerimizden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı. Dolayısıyla milletimizin beklediği değişim beklentisi karşılık buldu ve listelerde yüzde 65 oranında bir değişikliğe gitmiş olduk. En genç adayımız 18 yaşındaki Nisa Alptekin İzmir'den, en yaşlı adayımız Şamil Ayrım 73 yaşında İstanbul 3. bölgeden adayımız oldu. Ayrıca genç, kadın, engelli ve diğer her kesimden adaylarımız var."
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    Haberler Yaşam AK Parti Trabzon milletvekili adayları kimler oldu? 2023 AK Parti Trabzon milletvekili aday listesi 1. 2. 3. 4. 5. sıra!
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