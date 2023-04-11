AK Parti Malatya milletvekili aday listesi | 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti Malatya milletvekili adaylarının isimleri!

AK Parti Malatya milletvekili aday listesi belli oldu.14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti Malatya milletvekili adaylarının isimlerinin olduğu liste yayımlandı. Peki AK Parti Malatya milletvekili adayları kimler oldu? İşte o liste.
AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Malatya 1. sıra - Bülent Tüfenkci
Malatya 2. sıra - İhsan Koca
Malatya 3. sıra - İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak
Malatya 4. sıra - Abdurrahman Babacan
Malatya 5. sıra - Vahit Atalan
Malatya 6. sıra - Ramazan Özcan
ÜÇ DÖNEM KURALI UYGULANDI
Milletvekili adaylarının listesini YSK'ya sunan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 3 dönemden fazla milletvekili olunamayacağı prensibini bu sefer daha da genişleterek uyguladıklarını söyledi.