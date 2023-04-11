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    • 11.04.2023 09:22
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    • 11.04.2023 09:31
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    AK Parti Malatya milletvekili aday listesi | 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti Malatya milletvekili adaylarının isimleri!

    14 Mayıs 2023 seçimleri yaklaşırken AK Parti'nin il il milletvekili aday listeleri de netleşti. Peki AK Parti Malatya milletvekili adayları kimler oldu? İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti Malatya milletvekili adaylarının isimleri 1. 2. 3. 4. 5. 6. sıra...

    AK Parti Malatya milletvekili aday listesi

    AK Parti Malatya milletvekili aday listesi belli oldu.14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti Malatya milletvekili adaylarının isimlerinin olduğu liste yayımlandı. Peki AK Parti Malatya milletvekili adayları kimler oldu? İşte o liste.

    AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    Malatya 1. sıra - Bülent Tüfenkci

    Malatya 2. sıra - İhsan Koca

    Malatya 3. sıra - İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak

    Malatya 4. sıra - Abdurrahman Babacan

    Malatya 5. sıra - Vahit Atalan

    Malatya 6. sıra - Ramazan Özcan

    ÜÇ DÖNEM KURALI UYGULANDI

    Milletvekili adaylarının listesini YSK'ya sunan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 3 dönemden fazla milletvekili olunamayacağı prensibini bu sefer daha da genişleterek uyguladıklarını söyledi.

        Yavuz şöyle devam etti:

        "Bu anlamda mevcut milletvekillerimizden 42'si 3 döneme takıldığı için yani aralıksız şekilde 3 dönem vekillik yaptığı için, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem yaptığı için, 4 arkadaşımız 4 dönem aralıklı da olsa yani araya başka yapmadığı dönemler girmiş olsa da 4 dönem yaptığı için, 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 5 dönem yaptığı için listelerde yer almadı. Yani 65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk.

        Mevcut milletvekillerimizden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı. Dolayısıyla milletimizin beklediği değişim beklentisi karşılık buldu ve listelerde yüzde 65 oranında bir değişikliğe gitmiş olduk. En genç adayımız 18 yaşındaki Nisa Alptekin İzmir'den, en yaşlı adayımız Şamil Ayrım 73 yaşında İstanbul 3. bölgeden adayımız oldu. Ayrıca genç, kadın, engelli ve diğer her kesimden adaylarımız var."
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        Haberler Yaşam AK Parti Malatya milletvekili aday listesi | 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti Malatya milletvekili adaylarının isimleri!
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