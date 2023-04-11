AK Parti Sinop milletvekili adayları 2023! 28. dönem AK Parti Sinop milletvekili adayları isim listesi belli oldu mu, listede kimler var?

AK Parti Sinop milletvekili aday listesi sıkça araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs Genel Seçimleri için geri sayım sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK'ya milletvekili listelerinin teslim edilmesinden sonra il il listeler gündeme geldi. Peki 28. dönem AK Parti Sinop milletvekili adayları isim listesi belli oldu mu, listede kimler var? İşte AK Parti Sinop milletvekili adayları 2023!