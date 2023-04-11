AK Parti Sinop milletvekili adayları 2023! 28. dönem AK Parti Sinop milletvekili adayları isim listesi belli oldu mu, listede kimler var?

AK Parti Sinop milletvekili aday listesi sıkça araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs Genel Seçimleri için geri sayım sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK'ya milletvekili listelerinin teslim edilmesinden sonra il il listeler gündeme geldi. Peki 28. dönem AK Parti Sinop milletvekili adayları isim listesi belli oldu mu, listede kimler var? İşte AK Parti Sinop milletvekili adayları 2023!
AK PARTİ SİNOP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SİNOP 1 NAZIM MAVİŞ
SİNOP 2 SEYİT ALİ ÇETİN
.AK Parti, 2023 seçimlerinde seçmenin karşısına yeni yüzlerle çıkıyor. Partide kadın vekil sayısı geçen döneme göre artırıldı. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alp Tekin İstanbul'dan adayı oldu. İşte o isimlerdenöne çıkanlar.
DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
18 yaşındaki Nisa Alp Tekin -İstanbul
73 yaşındaki Şamil Ayrım - İzmir
Tuğrul Türkeş - Ankara 1. Bölge 1. Sıra
Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Eski bakanlardan Faruk Çelik - Artvin 1. Sıra -
İsmail Ok - Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti)
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Gaziantep 1. sıra
Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra
Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge