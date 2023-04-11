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    • 11.04.2023 13:19
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    • 11.04.2023 13:21
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    AK Parti Sinop milletvekili adayları 2023! 28. dönem AK Parti Sinop milletvekili adayları isim listesi belli oldu mu, listede kimler var?

    28. dönem AK Parti Sinop milletvekili adayları isim listesi belli oldu mu, listede kimler var sorusuna yanıt geldi. Son dakika haberine göre AK Parti Sinop milletvekili aday listesi açıklandı. İşte 1. 2. sıra AK Parti Sinop milletvekili adayları 2023...

    AK Parti Sinop milletvekili adayları 2023!

    AK Parti Sinop milletvekili aday listesi sıkça araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs Genel Seçimleri için geri sayım sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK'ya milletvekili listelerinin teslim edilmesinden sonra il il listeler gündeme geldi. Peki 28. dönem AK Parti Sinop milletvekili adayları isim listesi belli oldu mu, listede kimler var? İşte AK Parti Sinop milletvekili adayları 2023!

    AK PARTİ SİNOP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    SİNOP 1 NAZIM MAVİŞ
    SİNOP 2 SEYİT ALİ ÇETİN

    .AK Parti, 2023 seçimlerinde seçmenin karşısına yeni yüzlerle çıkıyor. Partide kadın vekil sayısı geçen döneme göre artırıldı. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alp Tekin İstanbul'dan adayı oldu. İşte o isimlerdenöne çıkanlar.

    DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

    18 yaşındaki Nisa Alp Tekin -İstanbul
    73 yaşındaki Şamil Ayrım - İzmir
    Tuğrul Türkeş - Ankara 1. Bölge 1. Sıra
    Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
    Eski bakanlardan Faruk Çelik - Artvin 1. Sıra -
    İsmail Ok - Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti)

    Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Gaziantep 1. sıra
    Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra
    Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge

        Cerrah Halit Yerebakan - İstanbul 2. Bölge
        Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. bölge
        Yücel Arzen (Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölgeden
        Şebnem Bursalı (Gazeteci) - İzmir'den

        Mehmet Ali Çelebi - İzmir'den
        Prof. Dr. Mehmet Şahin (Siyaset bilimci-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş
        Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra
        Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra
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        Haberler Yaşam AK Parti Sinop milletvekili adayları 2023! 28. dönem AK Parti Sinop milletvekili adayları isim listesi belli oldu mu, listede kimler var?
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