AK Parti Bilecik milletvekili adayları listesi 2023! 28. dönem AK Parti Bilecik milletvekili adayları kimler oldu? 1. 2. sıra...

AK PARTİ BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

BİLECİK 1 HALİL ELDEMİR

BİLECİK 2 HÜSNÜ ERSOY

AK Parti, 2023 seçimlerinde seçmenin karşısına yeni yüzlerle çıkıyor. Partide kadın vekil sayısı geçen döneme göre artırıldı. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alp Tekin İstanbul'dan adayı oldu. İşte o isimlerdenöne çıkanlar...