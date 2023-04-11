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    • Yaşam
    • 11.04.2023 13:10
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    • 11.04.2023 13:12
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    AK Parti Bilecik milletvekili adayları listesi 2023! 28. dönem AK Parti Bilecik milletvekili adayları kimler oldu? 1. 2. sıra...

    Son dakika... AK Parti Bilecik milletvekili adayları belli oldu. 28. dönem Bilecik AK Parti milletvekili aday listesi yayımlandı. Peki AK Parti Bilecik milletvekili adayları kimler oldu? İşte 14 Mayıs seçimleri Bilecik AK Parti milletvekili adaylarının isimleri...

    AK Parti Bilecik milletvekili adayları listesi 2023!

    AK Parti Bilecik milletvekili aday listesi gündemde sıkça araştırılır oldu. Vatandaşlar AK Parti'den kimlerin aday olduğunu sorguluyorç. Peki 2023 AK Parti Bilecik milletvekili adayları kimler oldu? İşte 28 dönem AK Parti Bilecik milletvekili aday listesi: 1. 2. sıra...

    AK PARTİ BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

    BİLECİK 1 HALİL ELDEMİR
    BİLECİK 2 HÜSNÜ ERSOY

    AK Parti, 2023 seçimlerinde seçmenin karşısına yeni yüzlerle çıkıyor. Partide kadın vekil sayısı geçen döneme göre artırıldı. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alp Tekin İstanbul'dan adayı oldu. İşte o isimlerdenöne çıkanlar...

    DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

    18 yaşındaki Nisa Alp Tekin -İstanbul
    73 yaşındaki Şamil Ayrım - İzmir
    Tuğrul Türkeş - Ankara 1. Bölge 1. Sıra
    Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
    Eski bakanlardan Faruk Çelik - Artvin 1. Sıra -
    İsmail Ok - Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti)

    Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Gaziantep 1. sıra
    Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra
    Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge
    Cerrah Halit Yerebakan - İstanbul 2. Bölge
    Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. bölge

        Yücel Arzen (Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölgeden
        Şebnem Bursalı (Gazeteci) - İzmir'den
        Mehmet Ali Çelebi - İzmir'den
        Prof. Dr. Mehmet Şahin (Siyaset bilimci-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş
        Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra
        Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra
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        Haberler Yaşam AK Parti Bilecik milletvekili adayları listesi 2023! 28. dönem AK Parti Bilecik milletvekili adayları kimler oldu? 1. 2. sıra...
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