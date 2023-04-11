AK Parti Bilecik milletvekili adayları listesi 2023! 28. dönem AK Parti Bilecik milletvekili adayları kimler oldu? 1. 2. sıra...

AK Parti Bilecik milletvekili aday listesi gündemde sıkça araştırılır oldu. Vatandaşlar AK Parti'den kimlerin aday olduğunu sorguluyorç. Peki 2023 AK Parti Bilecik milletvekili adayları kimler oldu? İşte 28 dönem AK Parti Bilecik milletvekili aday listesi: 1. 2. sıra...
AK PARTİ BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
BİLECİK 1 HALİL ELDEMİR
BİLECİK 2 HÜSNÜ ERSOY
AK Parti, 2023 seçimlerinde seçmenin karşısına yeni yüzlerle çıkıyor. Partide kadın vekil sayısı geçen döneme göre artırıldı. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alp Tekin İstanbul'dan adayı oldu. İşte o isimlerdenöne çıkanlar...
DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
18 yaşındaki Nisa Alp Tekin -İstanbul
73 yaşındaki Şamil Ayrım - İzmir
Tuğrul Türkeş - Ankara 1. Bölge 1. Sıra
Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Eski bakanlardan Faruk Çelik - Artvin 1. Sıra -
İsmail Ok - Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti)
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Gaziantep 1. sıra
Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra
Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge
Cerrah Halit Yerebakan - İstanbul 2. Bölge
Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. bölge