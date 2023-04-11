AK Parti Ağrı milletvekili adayları 2023 | Ağrı 28. dönem AK Parti milletvekili adayları isim listesi! 1. 2. 3. 4. sıra...

Seçimlere kısa bir süre kala AK Parti milletvekili aday listeleri de duyuruldu. 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak AK Parti milletvekili adaylarının listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Peki Ağrı 28. dönem AK Parti milletvekili adayları kimler oldu? İşte AK Parti Ağrı milletvekili adayları: 1. 2. 3. 4. sıra...