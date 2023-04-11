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    • Yaşam
    • 11.04.2023 10:43
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    • 11.04.2023 10:45
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    AK Parti Ağrı milletvekili adayları 2023 | Ağrı 28. dönem AK Parti milletvekili adayları isim listesi! 1. 2. 3. 4. sıra...

    AK Parti'nin milletvekili adayları açıklandı. Aday listeleri yayımlanırken, 'AK Parti Ağrı milletvekili adayları kimler oldu?' sorusu gündeme geldi. YSK'ya teslim edilen AK Parti Ağrı milletvekili aday listesinde Ruken Kilerci, Abbas Aydın gibi isimler yer alıyor. İşte AK Parti Ağrı milletvekili aday listesi...

    AK Parti Ağrı milletvekili adayları 2023

    Seçimlere kısa bir süre kala AK Parti milletvekili aday listeleri de duyuruldu. 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak AK Parti milletvekili adaylarının listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Peki Ağrı 28. dönem AK Parti milletvekili adayları kimler oldu? İşte AK Parti Ağrı milletvekili adayları: 1. 2. 3. 4. sıra...

    AK PARTİ AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

    AĞRI 1 RUKEN KİLERCİ
    AĞRI 2 ABBAS AYDIN
    AĞRI 3 MEHMET ALİ BİLGİLİ
    AĞRI 4 ŞABAN POLAT

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
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