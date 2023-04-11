AK Parti Ağrı milletvekili adayları 2023 | Ağrı 28. dönem AK Parti milletvekili adayları isim listesi! 1. 2. 3. 4. sıra...

Seçimlere kısa bir süre kala AK Parti milletvekili aday listeleri de duyuruldu. 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak AK Parti milletvekili adaylarının listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Peki Ağrı 28. dönem AK Parti milletvekili adayları kimler oldu? İşte AK Parti Ağrı milletvekili adayları: 1. 2. 3. 4. sıra...
AK PARTİ AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
AĞRI 1 RUKEN KİLERCİ
AĞRI 2 ABBAS AYDIN
AĞRI 3 MEHMET ALİ BİLGİLİ
AĞRI 4 ŞABAN POLAT
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra