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    • Yaşam
    • 11.04.2023 11:27
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    • 11.04.2023 11:36
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    Ankara merkezli 45 ilde "Kontak" operasyonu: 150 otomobil kaçakçısı yakalandı

    Bulgaristan üzerinden yurda kaçak yollarla soktukları araçları veya parçalarını "change" adı verilen "hurdaya çıkmış araçların motor ve şasi numaralarının kopyalanması" yöntemiyle sattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 45 ilde düzenlenen "Kontak" operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 369 şüpheliden 150'si yakalandı.

    AJANSLAR
    Otomobil kaçakçılarına Kontak operasyonu!

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bulgaristan üzerinden yurda kaçak yollarla soktukları araçları veya parçalarını "change" adı verilen "hurdaya çıkmış araçların motor ve şasi numaralarının kopyalanması" yöntemiyle sattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirdi.

    45 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen kaçakçılık polisi 45 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    150 KİŞİ YAKALANDI
    Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 369 şüpheliden 150'si yakalandı.

    Bulgaristan vatandaşı ve suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 484 kişi hakkında da Bulgar makamlarınca adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Zanlıların yurda soktukları belirlenen 275 otomobile el konulurken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Ankara merkezli 45 ilde "Kontak" operasyonu: 150 otomobil kaçakçısı yakalandı
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