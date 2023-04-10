Zehra Çatal'ın katil zanlısı sırra kadem bastı!

Antalya Muratpaşa'da iç mimar ve iş kadını Zehra Çatal (40), ortağı Yılmaz Fahrioğlu (45) ile ticari anlaşmazlık yaşadı. Fahrioğlu, 20 Mart'ta yanında getirdiği silahla kadını inşaat şirketinde kurşun yağdırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi çağırıldı. Ancak kanlar içinde kalan Zehra Çatal, kurtarılamadı. Polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Çatal'ın yakınları, katilin bir an önce bulunması çağrısı yaptı. Öte yandan Yılmaz Fahrioğlu'nun, sık sık yaşadığı Diyarbakır'ın Hazro ilçesinden Antalya'ya gelip, Zehra Çatal'ı defalarca ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Her defasında yakınlarının araya girmesiyle engellenen Fahrioğlu, son gelişinde ise Çatal'ı öldürdü. Mimarın geçtiğimiz yıllarda da İ.P. adlı suç örgütü liderine Belek Turizm merkezinde inşaat halindeki bir villasını kaptırdığı belirlenmişti.
Erdoğan ÖZTÜRK