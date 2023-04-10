Zehra Çatal'ın katil zanlısı sırra kadem bastı!

Antalya Muratpaşa'da iç mimar ve iş kadını Zehra Çatal (40), ortağı Yılmaz Fahrioğlu (45) ile ticari anlaşmazlık yaşadı. Fahrioğlu, 20 Mart'ta yanında getirdiği silahla kadını inşaat şirketinde kurşun yağdırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi çağırıldı. Ancak kanlar içinde kalan Zehra Çatal, kurtarılamadı. Polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.