Arnavutköy’deki silahlı kavga kamerada

Tartışmanın büyümesi üzerine Emre Can D. ve Ramazan A. birbirlerine silah doğrulttu. Ramazan A.'nın babası Hüseyin A.'nın da dahil olduğu kavgada Emre Can D., vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.