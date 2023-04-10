Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.04.2023 12:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2023 12:10
    ABONE OL

    Adana'da kan donduran son: Sokakta yaşıyordu, durakta ölü bulundu!

    Adana’da evsiz olduğu öğrenilen İlker Kattar (53), bir otobüs durağında ölü olarak bulundu. Kattar’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kan donduran son: Durakta ölü bulundu

    Sabah saatlerinde Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde yürüyenler İsmet İnönü Parkı'ndaki otobüs durağında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

    Çevredekilerin ihbarıyla durağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, cansız bedenin İlker Kattar'a ait olduğunu tespit etti.

    Sokakta yaşadığı öğrenilen Kattar'ın arkadaşı olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İlker Kattar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Emlak konut
    Haberler Yaşam Adana'da kan donduran son: Sokakta yaşıyordu, durakta ölü bulundu!
        loading
        SON DAKİKA