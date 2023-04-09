Sakın şemsiye açmayın! Şifa kaynağı yağmur geliyor! Nisan yağmuru ne zaman toplanacak? Nisan yağmuru faydaları ve Peygamber Efendimizin önerisi...

Uzmanlar, nisan ayında yağan yağmurların, vücuda zindelik ve enerji kazandıran kullanılabilir demir maddesi içerdiğini söylüyor.
NİSAN YAĞMURU NE ZAMAN TOPLANIR?
Nisan yağmuru, Rûmî takvime göre Nisan ayında yağan yağmurlara verilen isimdir. Nisan yağmuru, 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'a kadar devam eder. Nisan ayı halk arasında "yağmur ayı" veya "yağar ay" olarak nitelendirilir.
NİSAN YAĞMURU FAYDALARI
Nisan yağmurlarıyla, kış boyunca en alt seviyeye inen vücudun demir miktarı, en doğal yoldan geri kazanılabilir.
Havanın içerisinde bulunan başta kükürt ve karbon olmak üzere pek çok zararlı maddeyi arındırır.