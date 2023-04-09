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    • Yaşam
    • 09.04.2023 19:35
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    • 09.04.2023 19:35
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    Sakın şemsiye açmayın! Şifa kaynağı yağmur geliyor! Nisan yağmuru ne zaman toplanacak? Nisan yağmuru faydaları ve Peygamber Efendimizin önerisi...

    Nisan yağmuru faydaları, hadisi ve ne zaman toplandığı hakkında araştırmalar hızlandı. Nisan yağmurunun şifasına inananlar yağmur yağarken leğen ya da geniş ağızlı kapları açık alana bırakarak içine yağmur suyu dolmasını sağlıyor. Selçuklulara başkentlik yaptığı dönemde Konya'da nisan yağmurlarının kaplarda toplanıp hastalara şifa olarak dağıtıldığı da kimi kaynakta geçiyor.Peki, Nisan yağmuru ne zaman başlayacak? Nisan yağmuru ne zaman toplanır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sakın şemsiye açmayın! Şifa kaynağı yağmur geliyor!

    Uzmanlar, nisan ayında yağan yağmurların, vücuda zindelik ve enerji kazandıran kullanılabilir demir maddesi içerdiğini söylüyor.

    NİSAN YAĞMURU NE ZAMAN TOPLANIR?

    Nisan yağmuru, Rûmî takvime göre Nisan ayında yağan yağmurlara verilen isimdir. Nisan yağmuru, 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'a kadar devam eder. Nisan ayı halk arasında "yağmur ayı" veya "yağar ay" olarak nitelendirilir.

    NİSAN YAĞMURU FAYDALARI

    Nisan yağmurlarıyla, kış boyunca en alt seviyeye inen vücudun demir miktarı, en doğal yoldan geri kazanılabilir.

    Havanın içerisinde bulunan başta kükürt ve karbon olmak üzere pek çok zararlı maddeyi arındırır.

        Saç bakımında kullanılarak daha parlak, daha canlı ve daha sağlam saçlara kavuşmanızı sağlar.

        Nisan yağmurları bitkilerin kök gelişiminde oldukça faydalıdır.

        Bazı kaynaklar ise, çocuk sahibi olamayan çiftlerin nisan yağmur suyunu içerek şifa bulacaklarına inanmaktadır.

        PEYGAMBERİMİZİN NİSAN YAĞMURU HADİSLERİ

        Anadolu'da şifa ve bereketle tanımlanan Nisan yağmurları için Peygamberimiz Hz. Muhammed'in şöyle hadisleri vardır:

        🔶 "Cebrail as Bana öyle bir ilaç öğretti ki, (o ilaç sayesinde, insanların) doktorların ilaçlarına hiç ihtiyacı kalmaz'. Eshab-ı Kiram : (o ilaçtan) Bize de haber ver, Ya Rasulullah dediler, Rasulullah (sav):


        🔶 "Nisan yağmurunu alınız (toplayınız) Ona; 70 defa Fatiha-i şerife, 70 defa İhlâs-ı şerif, 70 defa Felak suresini, 70 defa Nâs suresini, 70 defa Tesbih duasını (SübhanAllahi vel-hamdüLillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vâllahü ekber ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyıl-azîm) okuyunuz. Sonra, 7 gün devamlı olarak sabah akşam birer bardak içiniz. Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenâb-u Hakk'a yemin ederim ki, Cebrâil Bana dedi ki; "Bu sudan içen kimsenin, cesedinden, damarından, sinirinden, etlerinden, o kimseye ağrı, acı veren rahatsızlığını Cenâb-u Hakk giderir ve o kimseye sıhhat ve afiyet verir".

            NİSAN YAĞMURU SAÇ UZATIR MI?

            İçerdiği vitamin ve mineraller nedeniyle saç ve saç derisine faydalı olan Nisan yağmuru saçları yumuşatır, canlı ve parlak bir görünüm verir. Saçları besleyerek, hızlı uzamasına da olanak sağlar. Ağır kimyasal ve klor içermemesi nedeniyle saç derisini yatıştırır.
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            Haberler Yaşam Sakın şemsiye açmayın! Şifa kaynağı yağmur geliyor! Nisan yağmuru ne zaman toplanacak? Nisan yağmuru faydaları ve Peygamber Efendimizin önerisi...
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