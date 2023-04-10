Tramvay altında kalan anne öldü 5 yaşındaki oğlu yaralı

Anne Şahade'nin cansız bedeni de itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Menal Şahade'nin cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Vatman Dursun Ali Haydar da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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