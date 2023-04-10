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    • Yaşam
    • 10.04.2023 18:01
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    • 10.04.2023 18:01
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    Tramvay altında kalan anne öldü 5 yaşındaki oğlu yaralı

    Konya'da yolun karşısına geçmek isterken tramvayın çarpmasıyla altında kalan Suriye uyruklu Menal Şahade (30) olay yerinde hayatını kaybetti, 5 yaşındaki oğlu İbrahim ise yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tramvay altında kalan anne öldü oğlu yaralı

    Kaza, saat 14.30 sıralarında Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Menal Şahade, oğlu İbrahim Şahade ile yolun karşısına geçmek isterken, vatman Dursun Ali Haydar yönetimindeki Alaaddin- Adliye seferini yapan tramvayın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen anne ve oğlu tramvayın altında sıkıştı.

    Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gitti. Yapılan ilk kontrolde anne Menal Şahade'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Oğlu İbrahim Şahade ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anne Şahade'nin cansız bedeni de itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Menal Şahade'nin cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Vatman Dursun Ali Haydar da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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        Emlak konut
        Haberler Yaşam Tramvay altında kalan anne öldü 5 yaşındaki oğlu yaralı
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