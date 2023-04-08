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    Gabonlu Dina'nın annesinden cinayetin aydınlatılması için çağrı: “Türklerin tüm insanları koruyan kanunları var, adalet yerini bulsun”

    Gabonlu üniversite öğrencisi Dina, Filyos Çayı’nda ölü bulundu. Annesi, “Türklerin tüm insanları koruyan kanunları var. Adalet yerini bulsun” diye konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 8 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Feryadina kulak verin

    Tüyler ürperten olay 26 Mart'ta yaşandı. Karabük Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği öğrencisi olan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Filyos Çayı'nda cansız bedenine ulaşıldı. 8 kişi gözaltına alındı.

    Ancak hepsi serbest bırakıldı. Korkunç cinayet hala aydınlatılamadı. Acılı anne Jessica Sandra Makemba Panga ise soluğu Türkiye'de aldı.

    "Postanede kızımı dinlememişler. Tartışmışlar. Cumartesi günü, kızım tekrar postaneye özür dilemeye gitti. Aynı günün akşamı Gabonlu arkadaşlarıyla buluştu. Akşam 22.12'den sonra çocuğumdan haber alamadım" açıklaması yaptı. Kızı için adalet istediğini söyleyen Panga, sözlerini şöyle sonlandırdı: Türkiye'ye güveniyorum. Türklerin tüm insanları koruyan kanunları var.

        BİR TAKIM İHANET
        Dünya bu ihanetle sallandı! Barcelona'da forma giyen Gerard Pique ile 12 yıllık sevgilisi Shakira'dan ayrıldı. İhanet iddiaları ortaya atıldı! Ve futbolcu, ayrılıktan günler sonra yeni sevgilisi Clara Chia ile aşk pozları vermeye başladı.

        Ancak bu mutluluk fotoğraflarda kaldı! Öyle ki yeni sevgilisi Clara, Pique'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola ile yakınlaştı. İkilinin Chia'nın, Guardiola'nın çocuklarıyla aynı okula gitmelerinden dolayı tanıştığı ortaya çıktı. İspanya basınını karıştıran bu ihanet iddiasına Pique sessiz kaldı. Shakira hayranları ise yorumu patlattı: "İhanetinin bedeli!"

        ALTIN VURUŞ
        Bayburt'ta temizlik işçisi Mecnun Şener, asrın felaketinin ardından kolları sıvadı. Evinde bulunan iki battaniyeden birini, depremzedelere yolladı. Ancak o battaniyede eşinin kolyesi, küpesi, yüzükleri ve çocuklarının altın bileklikleri vardı! Altınlarını bozdurmak için evde bulunan diğer battaniyenin arasına baktığında hayatının şokunu yaşadı! "7-8 bin liralık bir maddi değeri var. Altınları bulan göndersin" çağrısı yaptı.



            GERİYE KALAN ENKAZ
            Kahramanmaraş merkezli deprem, geride acı dolu hikayeler bıraktı. Seyfettin Yenice (30) de enkaz altında kaldı. 20 dakika sonra kurtarıldı. Ancak eşi Şeyma ile İbrahim (5) ve Muhammed Raşit'in (2) cansız bedenine ulaşıldı. Ailesinden 8 kişiyi kaybeden Yenice, depremzedelere yardımcı olmak için kolları sıvadı. "Acımıza oturup ağlayamadık bile. Yaraları birlikte saracağız" açıklaması yaptı.



            İSRAİL YİNE SALDIRDI
            İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya Salı ve Çarşamba günleri baskın düzenledi. İsrail ordusu da dün sabaha karşı Gazze'ye saldırı başlattı. Gazze'nin Beyt Hanun ve Han Yunis bölgelerinde 2021'de İsrail ordusu tarafından vurulan iki tünel yine vuruldu. Birçok can kaybı olduğu açıklandı. Lübnan ordusu da, İsrail uçaklarının iki bölgeye bomba yağdırdığını açıkladı.



            GİDER"AYAK"
            "İstifa mektubum cebimde" diyen Katolikler'in ruhani lideri Papa Francis, Roma'daki Casal del Marmo çocuk cezaevine gitti. Burada Paskalya'dan önceki perşembe günü yapılan ritüeli gerçekleştirdi ve gençlerin ayaklarını yıkadı. Papa'nın ayaklarını yıkayıp öptüğü kişiler arasında Senegalli bir Müslüman ve iki kadın da yer aldı.

                10 MİLYARLIK FOREX VURGUNU
                İstanbul merkezli 18 ilde forex işlemi yapan bazı firmalara yönelik operasyon yapıldı. 132 kişi gözaltına alındı. Sermaye Piyasa Kurulu'na kaydı olmayan 210 paravan şirket kuran şebekenin 10 milyar liralık haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Dolandırıcıların, parayı Kapalı Çarşı'da altın ve dövizle POS cihazı üzerinden İngiltere ve Kanada'ya aktardıkları anlaşıldı.

                SÜMEYYE'YE NEFES OL
                Diyarbakır'da 6 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulan Sümeyye Kurtalış (4), yaşamla mücadele ediyor. Zolgensma tedavisi için gerekli olan 1 milyon 825 bin doların toplanabilmesi için başlatılan kampanyanın 34. ayında ancak yüzde 48'e gelindi. 11.5 kiloya ulaşan ve kasları günden güne eriyen kızı için kritik sürece girildiğini belirten baba İbrahim Kurtalış, "Lütfen kızıma nefes olun" dedi. Ali ALTUNTAŞ
                VALİLİK ONAYLI ZİRAAT BANKASI İBAN:TR33 0001 0016 2274 9881 8950 03



                EN ACI VEDA
                Adana'da önceki gün heyelan nedeniyle dağdan kopan kaya parçası aracın üzerine devrildi. Öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak, hayatını kaybetti. Öğretmen Mehmet Topak ile evli olan sosyal bilgiler öğretmeni Rahime Topak'ın (37) cenazesi, Kozan ilçesi Yüksekören Mahallesi'ne getirildi. Cenazede güçlükle ayakta durabilen Mehmet Topak ve oğlu Abdullah (9), birbirlerine sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze, mahalle mezarlığında vasiyeti üzerine annesinin kabrinin yanında toprağa verildi.

                    BİR TALİHLİYE 3 MİLYON
                    10 bilen bir kişi, 3 milyon 18 bin lira kazandı. 9 bilenler 6 bin 839'ar, 8 bilenler 511'er, 7 bilenler 95'er, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.

                    BİR DÜNYA GELENEK
                    Ramazan ayı tıpkı bizim ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede coşku ile karşılanıyor. Ancak her ülkenin Ramazan'ı karşılama şekli biraz farklı. Dünden bugüne aktarılan geleneklerimiz her coğrafyanın bu ayı kendine has gelenekleri ile karşılamasına neden oluyor. İşte bazı ülkelerin Ramazan gelenekleri:
                    HİNDİSTAN
                    Dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi olması sayesinde birçok farklı kültürü de içerisinde barındırıyor. Müslümanların da büyük bir çoğunlukta bulunduğu bu ülkede Ramazan ayı içerisinde en ilgi çeken gelenek ise 'Seheriwalas'. Bu gelenek, bizim ülkemizdeki ramazan davulcuları ile oldukça benziyor. Çünkü bu gelenekte seheriwala adı verilen kişiler evlerdeki insanlara kasideler okuyarak sahur zamanı geldiğini haber veriyor.
                    ENDONEZYA
                    Ramazan ayı geldiğinde insanlar ruhlarını ve bedenlerini arındırmak için nehir, göl ve deniz gibi yerlerde yıkanıyorlar. Endonezya'nın bu geleneğine ise 'Padusan' ismi veriliyor.
                    MISIR
                    Ramazan ayını oldukça renkli karşılayan ülkelerden bir tanesi. Köklü ve ilgi çekici Ramazan gelenekleri ile öne çıkan Mısır'da Ramazan geldiğinde fanus ismi verilen fenerler ve renkli süslemeler evleri ve sokakları donatıyor.
                    KAMERUN
                    Ramazan geldiğinde iftar ve sahur zamanlarında evlerin kapıları hiç kapanmıyor. Hatta tam tersine sonuna kadar açılıyor. Bunun nedeni ise oruç açmak isteyen kişilerin davet beklemeden her sofraya oturabilecek olmaları.
                    ÖZBEKİSTAN
                    Ramazan geleneği oldukça ilginç. Bu gelenekte Özbek Müslümanlar iftarlarını açarken su ya da hurma yerine çay içiyorlar. Bu çaylar Özbekistan'ın kendi geleneksel fincanlarında sunuluyor.
                    BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
                    Bizim ülkemizin şeker toplama geleneğini bilmeyen yoktur. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de tıpkı bizim şeker toplama geleneğimize benzeyen bir gelenek bulunuyor. Haq Al Laila adı verilen bu gelenekte çocuklar özel kıyafetler giyerek mahallelerde dolaşıyor, şarkı söylüyor ve şeker topluyorlar.

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                    88 yaşındaki Leyla teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi
                    Haberler Yaşam Gabonlu Dina'nın annesinden cinayetin aydınlatılması için çağrı: “Türklerin tüm insanları koruyan kanunları var, adalet yerini bulsun”
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