Gabonlu Dina'nın annesinden cinayetin aydınlatılması için çağrı: “Türklerin tüm insanları koruyan kanunları var, adalet yerini bulsun”

BİR TALİHLİYE 3 MİLYON

10 bilen bir kişi, 3 milyon 18 bin lira kazandı. 9 bilenler 6 bin 839'ar, 8 bilenler 511'er, 7 bilenler 95'er, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.



BİR DÜNYA GELENEK

Ramazan ayı tıpkı bizim ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede coşku ile karşılanıyor. Ancak her ülkenin Ramazan'ı karşılama şekli biraz farklı. Dünden bugüne aktarılan geleneklerimiz her coğrafyanın bu ayı kendine has gelenekleri ile karşılamasına neden oluyor. İşte bazı ülkelerin Ramazan gelenekleri:

HİNDİSTAN

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi olması sayesinde birçok farklı kültürü de içerisinde barındırıyor. Müslümanların da büyük bir çoğunlukta bulunduğu bu ülkede Ramazan ayı içerisinde en ilgi çeken gelenek ise 'Seheriwalas'. Bu gelenek, bizim ülkemizdeki ramazan davulcuları ile oldukça benziyor. Çünkü bu gelenekte seheriwala adı verilen kişiler evlerdeki insanlara kasideler okuyarak sahur zamanı geldiğini haber veriyor.

ENDONEZYA

Ramazan ayı geldiğinde insanlar ruhlarını ve bedenlerini arındırmak için nehir, göl ve deniz gibi yerlerde yıkanıyorlar. Endonezya'nın bu geleneğine ise 'Padusan' ismi veriliyor.

MISIR

Ramazan ayını oldukça renkli karşılayan ülkelerden bir tanesi. Köklü ve ilgi çekici Ramazan gelenekleri ile öne çıkan Mısır'da Ramazan geldiğinde fanus ismi verilen fenerler ve renkli süslemeler evleri ve sokakları donatıyor.

KAMERUN

Ramazan geldiğinde iftar ve sahur zamanlarında evlerin kapıları hiç kapanmıyor. Hatta tam tersine sonuna kadar açılıyor. Bunun nedeni ise oruç açmak isteyen kişilerin davet beklemeden her sofraya oturabilecek olmaları.

ÖZBEKİSTAN

Ramazan geleneği oldukça ilginç. Bu gelenekte Özbek Müslümanlar iftarlarını açarken su ya da hurma yerine çay içiyorlar. Bu çaylar Özbekistan'ın kendi geleneksel fincanlarında sunuluyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Bizim ülkemizin şeker toplama geleneğini bilmeyen yoktur. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de tıpkı bizim şeker toplama geleneğimize benzeyen bir gelenek bulunuyor. Haq Al Laila adı verilen bu gelenekte çocuklar özel kıyafetler giyerek mahallelerde dolaşıyor, şarkı söylüyor ve şeker topluyorlar.

