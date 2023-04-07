Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
DERİNLİK 16.36 KİLOMETRE
Saat 03.26'da meydana gelen depremin 16.36 kilometre derinliğinde olduğunu tespit edildi.
YAŞANAN SON DEPREMLER
2023.04.08 03:26:43 38.1318 36.9243 5.5 -.- 4.2 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 03:20:33 38.8117 40.7648 6.0 -.- 2.5 -.- YAGIZCA-GENC (BINGOL) İlksel
2023.04.08 03:18:26 37.8938 36.2440 5.4 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.08 03:14:17 38.2345 38.2205 5.0 -.- 2.1 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.08 03:13:15 38.0322 36.4788 5.5 -.- 1.6 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 03:03:07 37.8230 26.9880 5.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.08 03:01:53 37.8252 36.1847 4.6 -.- 2.3 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.08 02:59:17 38.3197 37.8867 13.2 -.- 1.3 -.- KELLER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.08 02:55:37 38.4312 37.5308 5.0 -.- 2.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.08 02:53:07 38.0162 37.4182 6.1 -.- 2.1 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 02:51:33 38.4677 37.5610 6.9 -.- 1.4 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.08 02:44:50 38.3815 39.6377 8.1 -.- 1.7 -.- MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.04.08 02:40:56 37.7672 36.4220 18.8 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 02:39:31 37.5763 37.2633 5.4 -.- 1.9 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.08 02:37:26 38.4515 37.4967 4.5 -.- 2.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.08 02:29:45 40.5740 28.9443 7.2 -.- 2.0 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel