Orta şeritte duran otomobile çarpmamak için manevra yaptı! Karşı şeritteki vince çarptı: 2 ölü

Adana´da orta şeritte durup kontrolsüz dönüş yapmaya otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, karşı şeride geçerek vinç ile çarpıştı.

ANİ MANEVRA YAPTI

Gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi´nde, Adana´dan Kozan istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil, orta şeritte yavaşlayarak `U´ dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Mehmet Emin Atıcı idaresindeki 01 ACT 210 plakalı otomobil, yol ortasında duran araca çarpmamak için ani manevra yaptı.