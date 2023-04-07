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    • Yaşam
    • 08.04.2023 06:58
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    • 08.04.2023 07:38
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    Orta şeritte duran otomobile çarpmamak için manevra yaptı! Karşı şeritteki vince çarptı: 2 ölü

    Adana´da orta şeritte durup kontrolsüz dönüş yapmak isteyen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, karşı şeride geçerek vinç ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

    AJANSLAR
    Kontrolsüz manevra faciaya neden oldu: 2 ölü

    Adana´da orta şeritte durup kontrolsüz dönüş yapmaya otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, karşı şeride geçerek vinç ile çarpıştı.

    ANİ MANEVRA YAPTI
    Gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi´nde, Adana´dan Kozan istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil, orta şeritte yavaşlayarak `U´ dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Mehmet Emin Atıcı idaresindeki 01 ACT 210 plakalı otomobil, yol ortasında duran araca çarpmamak için ani manevra yaptı.

    KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
    Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek, T.Ç.'nin kullandığı 01 ADH 202 plakalı vinçle çarpıştı. Kaza sonrası `U´ dönüşü yapmak isteyen otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Vince çarpan otomobilde bulunan Mehmet Emin Atıcı ve Murat Rüzgar ise yola savruldu.

    SÜRÜCÜ VE YOLCU ÖLDÜ
    Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atıcı ve Rüzgar´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Atıcı ve Rüzgar´ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        KAZA ANI KAMERADA
        Öte yandan kaza anları bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, plakası öğrenilemeyen bir otomobilin orta şeritte durup sinyal verdiği, Atıcı´ya ait otomobilin ise çarpmamak için manevra yapıp karşı şeritteki vinçe çarptığı görüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Orta şeritte duran otomobile çarpmamak için manevra yaptı! Karşı şeritteki vince çarptı: 2 ölü
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