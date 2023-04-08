8 Nisan 2023 İstanbul kapalı yollar listesi! Cumartesi günü hangi yollar trafiğe kapanacak? Yola çıkacaklar dikkat!

8 NİSAN İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

Bu kapsamda saat 09.00'dan program bitimine kadar Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Sürücüler, bu yollara alternatif güzergahlar olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanabilecek.

BUGÜN HANGİ METRO AÇILIYOR?

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'u modern ulaşım altyapısıyla hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdıklarını ve çok kıymetli bir marka şehre dönüştürdüklerini söyledi.