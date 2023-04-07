İzmir’i dolu vurdu! Dünyaca ünlü Ilıca Plajı’nın beyaza boyanmış halini görenler şok oldu

Türkiye'nin gözde tatil bölgesi İzmir Çeşme'den gelen kareler, herkesi şoka uğrattı. Gece boyu etkili olan dolu yağışı, Ilıca Plajı'nı beyaza boyadı. Plaj kumunu kaplayan dolu, görsel şölen yaşattı.
Eren ve Elif Ölmezer isimli vatandaşlar, "Gece saatlerinde dolu yağışı başladı. Plajı böyle görünce çok şaşırdık. Normalde bu aylarda insanlar denize giriyordu" diyerek şaşkınlığını anlattı.
Akıl Ulukaya ise "Ilıca sahilinde böyle bir manzara görmek çok ilginç. Yoğun bir dolu yağışı olmuş. Kar yağdığını zannettik" ifadesini kullandı.