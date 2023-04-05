3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent'te depremzedelere mesleki eğitim veriliyor

"483 yerleşim alanı ve 3 bin kişiye hizmet edecek kapasitede bir kent. İçinde 1500 metrekare yemekhane, saatte bin ekmek kapasiteli ekmek fırını bulunuyor. Okullar ve kadınlara yönelik hamamlar için de konteynerler kuruldu. Burada ana amaç 10 gün içinde insanları bir yere yerleştirebilmekti. Çünkü havalar soğuktu, insanlar zor durumdaydı. Gece gündüz çalışarak hiçbir maliyete bakmadan yaptık. 3 makineyle yapılacak işi 10 makineyle, 100 kişiyle yapılacak işi 500 kişiyle yaptık. 10 günde tamamladığımız için gurur duyduk."

Aykılıç, konteyner kentin enerji ihtiyacının da yine Kalyon Holding tarafından kurulan güneş enerji panelleriyle sağlandığını, insanların ihtiyaçlarına cevap verecek her şeyi düşündüklerini ifade etti.