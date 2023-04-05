3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent'te depremzedelere mesleki eğitim veriliyor

Kalyon Holding tarafından 10 Şubat'ta inşaatına başlanan ve 20 Şubat'tan itibaren hak sahiplerine teslim edilen konteyner kentte sağlıktan eğitime, kültürden sosyal yaşama birçok alanda faaliyet yürütülüyor.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, gazetecilere, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.
Konteyner kentte psikoloji bölümünün liderliğinde psikososyal çadırın yer aldığını belirten Dereli, depremzedelerinin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için hayata geçirilen "Üreterek İyileşiyorum Projesi" kapsamında da mesleki eğitim verildiğini kaydetti.
Sınava hazırlanan öğrencilere eğitim verildiğini, ayrıca depremzedelere yönelik protez üretim çalışması yaptıklarını anlatan Dereli, İslahiye'nin haricinde Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hizmet verdiklerini dile getirdi.