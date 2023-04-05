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    • Yaşam
    • 05.04.2023 18:32
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    • 05.04.2023 18:32
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    Batman'da otomobilin çocuğa çarptığı kaza anı kamerada

    Batman’da koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Onur H. yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Otomobilin çocuğa çarptığı kaza anı kamerada

    Kaza, 3 Nisan'da Cudi Mahallesi Körük Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Onur H.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Onur H. yaralandı.

    İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
    Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Onur H., tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailenin şikayetçi olmaması üzerine sürücü serbest bırakıldı.

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    Haberler Yaşam Batman'da otomobilin çocuğa çarptığı kaza anı kamerada
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