Batman'da otomobilin çocuğa çarptığı kaza anı kamerada

Kaza, 3 Nisan'da Cudi Mahallesi Körük Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Onur H.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Onur H. yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Onur H., tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailenin şikayetçi olmaması üzerine sürücü serbest bırakıldı.