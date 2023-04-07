Gabonlu Dina'dan kan donduran son mesaj: "Onlarla olmazsam kargomu göndermeyecekler"

Karabük, Makine Mühendisliği hazırlık sınıfında okuyan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüyle çalkalandı. Diba'nın kıyafetleri ve telefonu kriminal incelemeye alındı. Gözaltına alınan 8 kişi, serbest bırakıldı. Sır dolu o anlar ise ortaya çıktı.
Buna göre genç kız, Gabon'a cep telefonu göndermek istedi. Yardım edeceği bahanesiyle Dina'nın numarasını alan iki postane çalışanı, cinsel ilişkiye girmek için 10 bin lira teklif yaptı. Gizemli ölümle ilgili soruşturma genişletildi.