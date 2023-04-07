Gabonlu Dina'dan kan donduran son mesaj: "Onlarla olmazsam kargomu göndermeyecekler"

Buna göre genç kız, Gabon'a cep telefonu göndermek istedi. Yardım edeceği bahanesiyle Dina'nın numarasını alan iki postane çalışanı, cinsel ilişkiye girmek için 10 bin lira teklif yaptı. Gizemli ölümle ilgili soruşturma genişletildi.

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