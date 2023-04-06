29 yıl önce The Simpsons bunu da tahmin etti! 2024'te olacaklar akıllara durgunluk veriyor! Tüm insanlık...
The Simpsons dizisi son olarak Kahramanmaraş depremini bilerek gündeme bomba gibi düşmüştü. Koronavirüs, kripto para, Donald Trump'ın ABD Başkanı olması gibi dünyada birçok olayı önceden tahmin ederek işleyen dizinin yeni kehaneti de ortaya çıktı. İşte The Simpsons dizisinin ortaya çıkan yeni kehaneti ve gelecekte olması beklenen şaşırtıcı durumlar...
06.04.2023 16:38 - Son Güncelleme: 06.04.2023 17:01
The Simpsons dizisinin bir kehaneti daha tuttu. 29 yıl önceden günümüzde yaşanan birçok olayı tahmin etmişler. İşte 2024 yılında başımıza gelecekler...
Dünyada yaşanan bir çok olayı henüz gerçekleşmeden bilen Simpsons dizisinin bir kehaneti daha tuttu. ABD eski Başkanı Donald Trump'ın tutuklanmasını da bildiler....
Simpsons'ın 1994'te yayınlanan bir bölümü gündeme geldi. Lisa Simpson'ın Barbie tasarımcılarını genç kızları güçlendiren daha feminist bir oyuncakla ortaya çıkarmaya çalıştığı "Lisa Malibu Stacy'ye Karşı" başlıklı bir bölümdeki o sözler sosyal medyada gündem oldu.
Bu bölüm sosyal medyada gündem oldu. ABD eski Başkanı Donald Trump'ın davasını sonrası Simpsonlar ekibinin zaman yolcusu olduğunu iddia edenler oldu.