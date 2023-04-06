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    Evlenme teklifine red cevabı alınca dehşet saçtı

    İnfaz koruma memuru Turan Erdoğan, evlenme teklifine ret cevabı veren Sonay Gürsoy’u silahla katletti. Daha sonra da aynı tabancayla intihar etti. İşte sizin için derlediğimiz 6 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    İnfaz koruma

    Trabzon'da yaşayan Sonay Gürsoy (42), tutuklu eşini ziyaret için E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tanıştığı infaz koruma memuru Turan Erdoğan (53) ile yakınlık yaşadı. Dışarıda buluşan Erdoğan, sevgili olma teklifine ret cevabı veren Gürsoy'u tabancayla boynundan yaraladı. Daha sonra da aynı silahı göğsüne dayadı. Nişan aldı. Kanlar içinde kalan ikili, hayata gözlerini kapadı. Cenazeler, ikindi vakti Bahçecik ve 2 No'lu Bostancı mahallerinde kılınan namazın ardından uğurlandı.



    NEFES KESEN HIRSIZLIK
    İstanbul Sarıyer'de misafir gibi giriş yaptıkları lüks sitedeki evlerden birinden 1.5 milyon liralık nakit para, bir başka daireden de 2 adet Rolex marka saat çalan hırsız, yakalandı. O evin Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Egehan Arna'ya ait olduğu anlaşıldı. Eve gelen oyuncu, büyük şok yaşadı. 69 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Şeyma U. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



    KARDEŞLERİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMÜŞ
    Ş.Urfa'da 3 çocuk annesi Hülya Balıkan (33), ilişki yaşadığı kayınbiraderi Ferdi Balıkan'ı (33) tabancayla hayattan kopardı. 4 saat başında bekleyerek "Namusumu temizledim" diye bağırdı. Gözaltına alınan katil, "Kocam ilişki yaşadığımızı öğrendiğinde İsmail ve Ferdi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada her ikisi de yaralandı. Zanlı, tutuklandı.



        FECİZANE
        İstanbul Teşvikiye'de apartman görevlisi Kadir K. (42) ve eczane çalışanı Gökhan Baran (31) arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Küfürleşen ikilinin arbedesinde parmağı kırılan K, evinden tabancasını aldı. Eczaneye daldı. Gökhan Baran'ı göğsünden vurarak hayattan kopardı. Tutuklandı.



        151 MİLYON DEVRETTİ
        6+Joker bilen çıkmayınca 151 milyon 957 bin lira devretti. 5+1 bilen de çıkmadı. 5 bilenler 236 bin 206'şar, 4 bilenler 2 bin 567'şer, 3 bilenler ise 209'ar, 2 bilenler 21'er lira alacak.



        BİR TALİHLİYE 5.3 MİLYON
        5+1 bilen bir kişi, 5 milyon 394 bin lira kazandı. 5 bilenler 9 bin 812'şer, 4+1 bilenler bin 32'şer, 4 bilenler 91'er, 3+1 bilenler 47'şer, 3 bilenler 15'er, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.

        HAVADAN IRAK
        Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak uçaklara kapatıldı. Gerekçe: Terörün artması...

        280 KM YOL GELDİ EŞİNİ KATLETTİ
        Konya'da Yılmaz Gürpe, araba kiraladı. Antalya'dan Konya'ya gelip eşi Ebru'ya kurşun yağdırdı. "İhanet yüzünden" deyip şu ifadeyi kullandı: Kızım 'Annem eve bir erkek aldı' deyince kendimi kaybettim.

        SÖYLEMESSİ KOLAY
        Al Hilal, Messi'ye tarihi bir teklif yaptı. Suudi kulübü, Arjantinli futbolcu için yıllık 400 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Yani günlüğü, 1 milyon 100 bin Euro (22 milyon TL)...

        ALMARYA
        Isparta'da Arya Eryılmaz, geçen yıl doğdu. 27 günlükken SMA teşhisi kondu. 1 yılda 34 milyon TL bulundu. Dün tedavi için ailesiyle birlikte Almanya'ya uçtu.

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        Erdoğan’dan canlı yayında önemli açıklamalar
        Haberler Yaşam Evlenme teklifine red cevabı alınca dehşet saçtı
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