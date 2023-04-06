Evlenme teklifine red cevabı alınca dehşet saçtı

Trabzon'da yaşayan Sonay Gürsoy (42), tutuklu eşini ziyaret için E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tanıştığı infaz koruma memuru Turan Erdoğan (53) ile yakınlık yaşadı. Dışarıda buluşan Erdoğan, sevgili olma teklifine ret cevabı veren Gürsoy'u tabancayla boynundan yaraladı. Daha sonra da aynı silahı göğsüne dayadı. Nişan aldı. Kanlar içinde kalan ikili, hayata gözlerini kapadı. Cenazeler, ikindi vakti Bahçecik ve 2 No'lu Bostancı mahallerinde kılınan namazın ardından uğurlandı.
NEFES KESEN HIRSIZLIK
İstanbul Sarıyer'de misafir gibi giriş yaptıkları lüks sitedeki evlerden birinden 1.5 milyon liralık nakit para, bir başka daireden de 2 adet Rolex marka saat çalan hırsız, yakalandı. O evin Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Egehan Arna'ya ait olduğu anlaşıldı. Eve gelen oyuncu, büyük şok yaşadı. 69 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Şeyma U. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KARDEŞLERİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMÜŞ
Ş.Urfa'da 3 çocuk annesi Hülya Balıkan (33), ilişki yaşadığı kayınbiraderi Ferdi Balıkan'ı (33) tabancayla hayattan kopardı. 4 saat başında bekleyerek "Namusumu temizledim" diye bağırdı. Gözaltına alınan katil, "Kocam ilişki yaşadığımızı öğrendiğinde İsmail ve Ferdi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada her ikisi de yaralandı. Zanlı, tutuklandı.