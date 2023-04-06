Evlenme teklifine red cevabı alınca dehşet saçtı





BİR TALİHLİYE 5.3 MİLYON

5+1 bilen bir kişi, 5 milyon 394 bin lira kazandı. 5 bilenler 9 bin 812'şer, 4+1 bilenler bin 32'şer, 4 bilenler 91'er, 3+1 bilenler 47'şer, 3 bilenler 15'er, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.



HAVADAN IRAK

Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak uçaklara kapatıldı. Gerekçe: Terörün artması...



280 KM YOL GELDİ EŞİNİ KATLETTİ

Konya'da Yılmaz Gürpe, araba kiraladı. Antalya'dan Konya'ya gelip eşi Ebru'ya kurşun yağdırdı. "İhanet yüzünden" deyip şu ifadeyi kullandı: Kızım 'Annem eve bir erkek aldı' deyince kendimi kaybettim.



SÖYLEMESSİ KOLAY

Al Hilal, Messi'ye tarihi bir teklif yaptı. Suudi kulübü, Arjantinli futbolcu için yıllık 400 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Yani günlüğü, 1 milyon 100 bin Euro (22 milyon TL)...



ALMARYA

Isparta'da Arya Eryılmaz, geçen yıl doğdu. 27 günlükken SMA teşhisi kondu. 1 yılda 34 milyon TL bulundu. Dün tedavi için ailesiyle birlikte Almanya'ya uçtu.

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