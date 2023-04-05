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    • Yaşam
    • 05.04.2023 10:43
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    • 05.04.2023 10:43
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    Akdeniz’de kuru yük gemisi battı: 5 kişi kurtarıldı, 9 kişi aranıyor

    Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında Gine Bissau bayraklı bir ticari geminin batmasının ardından gemide bulunan 5 kişi kurtarılırken, 9 mürettebatı havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor.

    AJANSLAR
    Kuru yük gemisi battı: 9 kişi aranıyor

    Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında yabancı bandıralı ticari gemi battı. Gemideki 5 personel kurtarıldı, kayıp 9 personel için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

    ACİL YARDIM ÇAĞRISI
    Saat 03.47'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında, İskenderun'dan İzmail/Ukrayna'ya intikal etmekte olan Gine Bissau bayraklı bir ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldı.

    Olay mahalline 1 Sahil Güvenlik korveti, 7 Sahil Güvenlik botu, 2 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik uçağı sevk edildi.

    5 KİŞİ KURTARILDI
    Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik helikopteri tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 2 kişi kurtarılarak Finike'de acil sağlık personeline teslim edildi. Gemideki 3 kişi de bölgede seyir halinde bulunan bir ticari gemi tarafından kurtarıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Arama Kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 2 Fırkateyn ve 2 Helikopter ile destek verilmektedir. Gemide Suriye uyruklu toplam 14 mürettebat olduğunun tespit edilmesi üzerine kayıp olan 9 mürettebatın bulunması maksadıyla başlatılan arama kurtarma faaliyetine devam edilmektedir. Olay ile ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

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