toki.gov.tr'de Arnavutköy kura sonuç sorgulama ekranı! TOKİ İstanbul ARNAVUTKÖY kura sonuçları! TOKİ genç, engelli, emekli ASİL-YEDEK isim listesi...

TOKİ kura heyecanı İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de yaşanıyor. TOKİ çekilişleri belirli bir sıraya göre gerçekleştiriliyor. İlk sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları yer alırken daha sonra ise Engelli kategorisinin kurası yapılıyor. Peki, TOKİ Arnavutköy kura sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...