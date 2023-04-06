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    • Yaşam
    • 06.04.2023 11:03
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    • 06.04.2023 11:03
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    toki.gov.tr'de Arnavutköy kura sonuç sorgulama ekranı! TOKİ İstanbul ARNAVUTKÖY kura sonuçları! TOKİ genç, engelli, emekli ASİL-YEDEK isim listesi...

    6 Mart'ta başlayan İstanbul çekilişleri 6 Nisan Perşembe günü de devam ediyor. İşte TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları...

    takvim.com.tr
    TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları!

    TOKİ kura heyecanı İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de yaşanıyor. TOKİ çekilişleri belirli bir sıraya göre gerçekleştiriliyor. İlk sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları yer alırken daha sonra ise Engelli kategorisinin kurası yapılıyor. Peki, TOKİ Arnavutköy kura sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    İSTANBUL HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

    Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak.

    -Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)

    İSTANBUL TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Arnavutköy - Başakşehir - Esenler kurası 19 Nisan'a kadar sürecek. Çekilişi TOKİ Youtube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

        İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

        Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. İstanbul sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

        TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        TOKİ PEŞİNAT NE KADAR?

        TOKİ başvuru işlemleri 13 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Bbaşvuru süreci şöyle ilerleyecek:

        Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

        Bankaya başvuru ücreti ödenecek.

        Kura çekimi beklenecek.

        Kurada isminizin çıkmaması halinde başvuru ücreti iade edilecek.
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