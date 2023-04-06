toki.gov.tr'de Arnavutköy kura sonuç sorgulama ekranı! TOKİ İstanbul ARNAVUTKÖY kura sonuçları! TOKİ genç, engelli, emekli ASİL-YEDEK isim listesi...

TOKİ kura heyecanı İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de yaşanıyor. TOKİ çekilişleri belirli bir sıraya göre gerçekleştiriliyor. İlk sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları yer alırken daha sonra ise Engelli kategorisinin kurası yapılıyor. Peki, TOKİ Arnavutköy kura sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
İSTANBUL HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?
Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak.
-Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)
İSTANBUL TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE
TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Arnavutköy - Başakşehir - Esenler kurası 19 Nisan'a kadar sürecek. Çekilişi TOKİ Youtube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.