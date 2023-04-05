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    Turkuvaz Medya'nın acı günü! Şaban Abi’yi uğurladık

    Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan (56), gazetedeki odasında önceki gün saat 18.50 sıralarında kalp krizi geçirdi. Odasında yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Şaban Arslan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Arslan için Turkuvaz Medya Merkezi'nde tören düzenlendi.

    Şaban Abi’yi uğurladık

    Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan (56), gazetedeki odasında önceki gün saat 18.50 sıralarında kalp krizi geçirdi. Odasında yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Şaban Arslan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şaban Arslan için dün yıllardır gazetecilik yaptığı Turkuvaz Medya Grubu binasında tören düzenlendi. Törene Arslan'ın eşi Serpil, çocukları Esra ve Ahmet Buğra'nın yanı sıra, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, çalışma arkadaşları, çok sayıda meslektaşı ile sevenleri katıldı. Törende helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Arslan'ın naaşı dua ve gözyaşları arasında İstanbul Havalimanı'na uğurlandı. Uçakla Samsun'a gönderilen gazeteci Arslan için, bugün öğle namazını müteakip Merkez İlkadım İlçesi Bahçelievler Camii'nde düzenlenecek törenin ardından cenaze namazı kılınacak. Ordu Ünye'li olan Arslan, İlkadım Kıranköy Mezarlığı'nda babasının yanına defnedilecek...

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    Haberler Yaşam Turkuvaz Medya'nın acı günü! Şaban Abi’yi uğurladık
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