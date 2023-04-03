Turkuvaz Medya'nın acı kaybı! Sabah Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan hayatını kaybetti

Sabah Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürü görevini yürüten Şaban Arslan (56) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bu akşam saat 19:00 sıralarında gazete binasındaki odasında aniden rahatsızlanan ve kalp krizi geçiren Arslan, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. 2009 yılında Sabah Gazetesi Haber Müdürlüğü görevine getirilen Arslan,daha sonra da Haber Koordinatörlüğü görevini yürütmüştü.

Son olarak Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü görevini yürüten 56 yaşındaki Arslan evli ve 2 çocuk babasıydı.

ŞABAN ARSLAN KİMDİR?

1967 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde doğan Şaban Arslan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Gazetecilik mesleğine Hürriyet Gazetesi´nde başlayan Arslan, ardından Akşam Gazetesi´nde İstihbarat Şefliği ve haber müdürlüğü, Yeni Şafak Gazetesi´nde ise İstihbarat Müdürlüğü yaptı. Yeni Şafak Gazetesi'ndeki birçok ses getiren habere imza atan Arslan, 2008'de SABAH Gazetesi Bölge Koordinatörü olarak göreve başlamış, Marmara, Karadeniz, Bursa, Anadolu eklerini hazırlamıştı. Yine aynı yıl içinde Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Arslan, en son olarak Sabah Gazetesi Yazıişleri Koordinason görev ile birlikte SABAH Avrupa'yı hazırlıyordu. Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan'ın yayınlanmış 4 kitabı bulunuyor.