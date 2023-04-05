Asrın felaketinde annesi ve ablasını kaybetti! Sözleri yürekleri dağladı

Adına asrın felaketi dendi. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, yıktı geçti. İşte 11 ili etkileyen o afetin üzerinden 57 gün geçti. Acı ise ilk günkü gibi tazeydi. 28 yaşındaki Sevgi Gül'ün yaşadıkları da yürekleri deldi. Hatay'da 5 katlı apartmanın bodrum katında oturan Sevgi Gül, saat 04.17'de depremi hissetti. Annesiyle ablasına haber verdi. Kaçmak istedikleri sırada deprem, binayı yerle bir etti! Sevgi Gül, 14 saat sonra kurtarılırken annesi ve ablası hayatını kaybetti. Koluna demir çubuk saplanan genç kız taburcu olur olmaz apartmanın önüne gitti. İki hafta süren enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti. Annesiyle son gün çektikleri video ve fotoğrafların olduğu cep telefonunu bulabildi. Telefonunun tarihinin 6 Şubat'ta, saatinin ise 04.17'de kaldığını fark etti. Her sözü yüreklere işledi: Telefonumu bulunca çok sevindim. Son videomuzda anneme sarılıp öpüyordum, keşke daha çok öpseydim. Annem bize hem anne hem baba oldu, her şeyimiz gitti.

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