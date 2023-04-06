Yüzyılın depreminde 50 santimlik yaşam üçgeni

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye peş peşe iki deprem yaşadı. 7.7 ve 7.6'lık depremler nedeniyle binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, onbinlercesi yaralandı. Mucizevi kurtuluşlar ise az da olsa acımızı dindirmeyi başardı. Onlar arasında Maraş Dulkadiroğlu'da yaşayan Tono Ailesi de vardı. Deprem sonrası ev aniden sarsıldı. Önce sıvalar inmeye başladı.

Ardından duvarlar yıkıldı. İşte tam bu sırada 3'lü çekyat duvarı tutup tam 50 santimlik bir yaşam alanı açtı. İşte Tono Ailesi de burada kalıp hayata sarıldı. Turgay Tono, çocukları Cihat Eren (6), Esra Deniz (4) ve eşi Serap Tono (28) ile bu yaşam üçgeninde kalıp 8,5 saat sonra kurtarıldı. Evin önüne kurdukları çadıra yerleşen aile, birbirlerine destek olarak, yaşadıklarını unutmaya çalıştıklarını açıkladı.



Ailenin reisi Turgay Tono, yaşadığı mucizeyi şu sözlerle anlattı: Üçlü çekyatımız vardı, duvar onun üzerine devrilince bulunduğumuz alanda 50-60 santimetrelik yaşam alanımız oluştu. Pencerenin altındaki duvarın yıkılmaması da bizi korudu.