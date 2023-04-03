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    • Yaşam
    • 04.04.2023 06:13
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    • 04.04.2023 06:13
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    Maltepe'de mermer yüklü tır D-100 karayoluna uçtu: 1 yaralı

    Maltepe, D-100 Karayolu yan yol üzerinde ilerleyen mermer yüklü TIR, D-100 Karayolu'na uçtu. Kazada, TIR şoförü Gökhan Doğan yaralanırken, mermerler yola saçıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    AJANSLAR
    Mermer yüklü tır D-100 karayoluna devrildi

    İstanbul Maltepe'de mermer yüklü tır 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna devrildi. Kazada tırda yüklü mermerler yola saçılırken, tır sürücüsü yaralandı.

    DEMİR BARİYERLERE ÇARPTI
    Saat 03.30 sıralarında Zümrütevler mevkisinde; D-100 Karayolu yan yoldan Kadıköy istikametine ilerleyen Gökhan Doğan yönetimindeki 34 EEU 274 plakalı mermer yüklü TIR, henüz bilinmeyen nedenle demir bariyerlere çarparak D-100 Karayolu'na uçtu.

    Kazada TIR şoförü Gökhan Doğan yaralanırken, yan yatan TIR'daki mermerler yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı Gökhan Doğan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre kontrollü şekilde sağlandı.

        Yoldaki mermer parçalarının temizlemesi ve TIR'ın kaldırılmasının ardından yoldaki trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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        Haberler Yaşam Maltepe'de mermer yüklü tır D-100 karayoluna uçtu: 1 yaralı
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