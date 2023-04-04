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    Turkuvaz Medya'nın acı kaybı! Şaban Arslan'ı kaybettik

    Dün akşam saatlerinde gazetedeki odasında aniden rahatsızlanan Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan (56) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

    Şaban Arslan’ı kaybettik

    Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan (56) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Dün akşam saatlerinde gazetedeki odasında aniden rahatsızlanan Arslan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve evli ve 2 çocuk babası Arslan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yayınlanmış 4 kitabı bulunan Arslan için ilk tören, bugün saat 13.30'da Turkuvaz Medya binasında düzenlenecek, Duaeyen gazeteci, yarın Samsun'un İlkadım ilçesindeki Bahçeliveler Camisi'nde öğlen namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Kıran Köy mezarlığında toprağa verilecek.

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    Haberler Yaşam Turkuvaz Medya'nın acı kaybı! Şaban Arslan'ı kaybettik
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