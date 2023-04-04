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    Çocuklarıyla plan yapan Mustafa K. eşinin sevgilisini öldürdü

    Zonguldak’ta Mustafa K., boşanmak üzere olduğu eşi Neriman K.’nın sevgilisi olduğunu öğrendi. Mustafa K. ile çocukları, Yaşar Esen’e pusu kurdu ve bıçakla infaz etti. İşte sizler için derlediğimiz 4 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kanlı pusu

    Karabük'te oturan ve eşinden boşanma aşamasında olan 38 yaşındaki Neriman K., 10 gün önce Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyündeki ağabeyinin evine gitti. Neriman K., burada sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen ile buluştu. Durumu öğrenen Neriman K.'nin boşanma aşamasındaki eşi Mustafa K. (46) de gece saatlerinde 2 oğlu ve arkadaşı ile birlikte köye geldi. 4 kişi, Esen'e bıçak ve sopalarla saldırdı. Esen 3 yerinden bıçaklanırken, 4 şüpheli kaçtı. Çağrılan ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Esen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Karabük'e gitmeye çalışan 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. ŞABAN YILMAZ



    ŞANTAJA İNFAZ
    Olay dün öğle saatlerinde Şanlıurfa Haliliye'de meydana geldi. İddiaya göre eşi cezaevinde olan Hülya B. Diyarbakır'dan Urfa'ya geldi ve eşinin kardeşi olan diş teknisyeni Ferdi B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkarıp, 41 yaşındaki Ferdi B.'yi vurdu. Kayınbiraderini silahla vuran kadın, başında polisin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hülya B.'nin , kendisine 'elinde görüntülerim var' diyerek şantaj yaptığı için kayınbiraderini öldürdüğü öne sürüldü. Mehmet YILDIRIM



    150 MİLYON DEVRETTİ
    6+joker bilen çıkmayınca 150 milyon 229 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 687 bin lira kazandı. 4 bilenler 3 bin 487'şer, 3 bilenler 251'er, 2 bilenler ise 23'er lira alacak.



        2.5 MİLYON DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 2 milyon 528 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 560'şar, 8 bilenler 544'er, 7 bilenler 96'şar, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 15'er lira alacak.



        FATİH'TE ETKİNLİK TAKVİMİ YOĞUN
        Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Ramazan'ın bereketini paylaşmak ve beraber olmak için Fatih'te çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Fatih ilçesinde yaşayan hanımlar Ramazan boyunca devam edecek olan mukabele programında Kuran-ı Kerim okuyor ve bir araya geliyor. Fazlı Hafız Konağı, Zarife Nine Konağı, Tarihi Askerlik Şubesi, Tuzkaya Mahalle Konağı, Fatih Mahallesi Konağı, Hüzni Baba Konağı (Mealli), Erbazlar Konağı, Eskipazar Konağı'nda mübarek Ramazan ayının ilk günü başlayan Mukabele programları saat 13:30 ile 15:30 saatleri arasında yapılıyor.



        MEVLİT ŞEKERİNE YOĞUN İLGİ
        Türkiye'nin birçok ilinde Ramazan ayıyla birlikte düzenlenen dini programların artmasıyla mevlit şekerine olan ilgi de arttı. Kur'an-ı Kerim tilavetleri, mevlitler ve dini sohbet programları büyük ilgi görürken, daha önce çikolata dağıtımının yapıldığı programlarda vatandaşlar mevlit şekerine yöneldi. Kilogramı 65 ila 75 lira arasında satılan mevlit şekeri vatandaşlar tarafından rağbet görmeye başladı. mevlit şekeri üretiminin de bir yıl öncesine göre yüzde 90 arttığına dikkat çekildi.



            ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ
            Adıyaman'da konteyner kentlerdeki çocuklara ramazan etkinlikleriyle moral veriliyor. Ataşehir Konteyner Kent'te Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme çadırında Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından çocuklar için Hacivat- Karagöz, Nasrettin Hoca, Aşuk ile Maşuk gibi etkinlerler düzenleniyor. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş, depremin ilk anından bu yana afet alanlarında çalışma yürüttüklerini söyledi.



            SUİKAST 'WAR'
            Rusya St Petersburg'da Wagner paralı asker grubunu yöneten Yevgeny Prigozhin'e ait bir kafede savaş yanlısı blog yazarı Vladlen Tatarsky, konferans vermek için davetlileri topladı. Yaklaşık 40 kişinin olduğu kafeteryadaki toplantıya Darya Trepova (26) adlı kadın da katıldı. Ukrayna ajanı olduğu iddia edilen kadın, Tatarsky'a yanaştı. Küçük bir heykelciği hediye olarak vermek istediğini anlattı. Tatarsky, hediyeyi aldı, yakınına bıraktı. Tam o sırada genç kadın salondan ayrıldı. Ardından büyük bir patlama yaşandı. Faciada Tatarsky hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Yapılan takip sonucu bombalı heykelciği verdiği iddia edilen Trepova yakalandı.



            TAÇ ATIŞI
            İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme töreni için hazırlıklar başladı. ABD Başkanı Joe Biden'in törene katılmayacağı açıklandı. İddiaya göre Biden'in törenden bir hafta önce atalarının memleketi olan Kuzey İrlanda'daki törenlere katılacağı, 80 yaşındaki başkanın, üst üste iki kez uzun yolculuk yapamayacağı bahanesi ortaya atıldı. Bugüne kadar hiçbir ABD başkanının İngiliz taç giyme törenine katılmadığı hatırlatıldı. Aslında bu kararın alınmasında, "Charles'ın ABD yerine ilk ziyaretini Almanya'ya yapması ve orada Almanca konuşması, AB'ye zeytin dalı uzatmasının da etkili olduğu" yorumları yapıldı. Bu karar, İngiltere'de tepkiyle karşılandı...


                KANSERİ YOK ETMEK İ'ÇİN'
                Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in ortakları olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, koronavirüs aşısıyla tüm dünyada dikkatleri üzerine çekti. Şirket, şimdi de kansere çare bulmak için harekete geçti. Çin merkezli DualityBio ile iş birliğine gitti. İki şirket, iki kanser antikor ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için ele ele verdiklerini bildirdi. DB-1303 ve DB-1311 antikor adaylarını birlikte geliştirecekleri belirtildi.



                BÜYÜK ÇABA HAR'ÇATI'
                Hataylı İhsan Parıldar, 6 Şubat gecesi kıyameti yaşadı. Oturduğu tarihi evden geriye, enkaz kaldı. Asrın felaketinin üzerinden 58 gün geçtikten sonra evini görmek için yola çıktı! Çöken yapılan çatısından geçerek evine ulaştı. Bulabildiği birkaç parça eşyayı kurtarmaya çalıştı. 27 yakınını toprağa verdiğini söyleyen Parıldar, 1 dakika 40 saniyede her şeyin yerle bir olduğunu anlattı. "Her şeyimiz gitti. Kendi evimiz, her gün gelip gidiyorum. Temel ihtiyaç malzemelerimizi zor da olsa alıyoruz. Bir eldivenin, bir çorabın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık" diyerek yaşadıklarını anlattı.



                HAYAT DERSİ
                Adıyaman'da yaşayan Elif-Yakup Deniz çifti, 6 Şubat gecesi depreme uyandı. Dördüncü kattan iki çocuklarıyla birlikte atladı! Şans eseri hepsi hayatta kaldı. Tedavisi tamamlanan öğretmen Elif Deniz, gün birlik olma günü diyerek kolları sıvadı. Konteyner kentte gönüllü öğretmenlik yapmaya başladı. Depremlerde 12 akrabasını ve 20 arkadaşını kaybeden Deniz, "Ağır şeyler yaşadık. Allah bir daha göstermesin" ifadesini kullandı.



                    'FREN'SA!
                    Avrupa, scooter'ları gündeme taşındı. İlk karar, Fransa'nın başkenti Paris'te alındı. Yapılan referandumda, halkı neredeyse yüzde 90'ı scooter'ların yasaklanması yönünde oy kullandı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kentte 3 yılda 56 kişinin scooter kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı. "Bu akşam, Parisliler ezici bir çoğunlukla skuterlere karşı olduklarını belirttiler. Onların çok net mesajı artık bizim yol haritamız oldu" ifadesini kullandı.

                    CİNAYETE 'GELİN'
                    Şanlıurfa'da 3 çocuk annesi Hülya B. kayınbiraderi Ferdi B.'ye sokakta kurşun yağdırdı. "Namusumu temizledim" diye bağırdı.

                    DOKTORA VEDA
                    Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağrı Kayıpmaz, yaklaşık 1 aydır pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kayıpmaz için bugün öğle namazı sonrası Hacı Ahmet Kayhan Camii ve Türbesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kayıpmaz'ın ağabeyi Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ile çok sayıda mesai arkadaşı ve sağlık çalışanı katıldı.

                    FENOMEN KABUSU
                    Sosyal medyada daha fazla izlenme uğruna yapılanlar artık sınır tanımıyor. Bir sosyal medya fenomeninin, kendisi ile video çekmeye için ikna ettiği genç kızlarla buluştuğu ve buluşma sırasında genç kızların telefonlarını gizlice alıp özel fotoğraflarını kendisine gönderdiği, bu fotoğraflarla kızlara şantaj yaptığı iddia edildi. Durumu fark ederek sosyal medyada gündeme getiren Ceyda K. ise; sözde fenomenin genç kızların dekolte giymesini istediğini, çekimler sırasında genç kızların müstehcen görüntülerini yakalayıp paylaştığını, bazı görüntüleri ise sattığını söylediğini anlattı. Ceyda K, D.A'nın genç kızlara 'Bu videoyu abin annen baban gelse kaldırtamaz' diyerek gözdağı verdiğini belirterek; "Videonun kalkmasını isteyen kadınlardan para talep ederek şantaj yapıyor. Suç duyurusunda bulunan kadınlar var" dedi. Yunus Emre KAVAK

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                    Haberler Yaşam Çocuklarıyla plan yapan Mustafa K. eşinin sevgilisini öldürdü
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