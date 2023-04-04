Çocuklarıyla plan yapan Mustafa K. eşinin sevgilisini öldürdü

Karabük'te oturan ve eşinden boşanma aşamasında olan 38 yaşındaki Neriman K., 10 gün önce Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyündeki ağabeyinin evine gitti. Neriman K., burada sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen ile buluştu. Durumu öğrenen Neriman K.'nin boşanma aşamasındaki eşi Mustafa K. (46) de gece saatlerinde 2 oğlu ve arkadaşı ile birlikte köye geldi. 4 kişi, Esen'e bıçak ve sopalarla saldırdı. Esen 3 yerinden bıçaklanırken, 4 şüpheli kaçtı. Çağrılan ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Esen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Karabük'e gitmeye çalışan 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. ŞABAN YILMAZ
ŞANTAJA İNFAZ
Olay dün öğle saatlerinde Şanlıurfa Haliliye'de meydana geldi. İddiaya göre eşi cezaevinde olan Hülya B. Diyarbakır'dan Urfa'ya geldi ve eşinin kardeşi olan diş teknisyeni Ferdi B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkarıp, 41 yaşındaki Ferdi B.'yi vurdu. Kayınbiraderini silahla vuran kadın, başında polisin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hülya B.'nin , kendisine 'elinde görüntülerim var' diyerek şantaj yaptığı için kayınbiraderini öldürdüğü öne sürüldü. Mehmet YILDIRIM
150 MİLYON DEVRETTİ
6+joker bilen çıkmayınca 150 milyon 229 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 687 bin lira kazandı. 4 bilenler 3 bin 487'şer, 3 bilenler 251'er, 2 bilenler ise 23'er lira alacak.