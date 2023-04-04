Çocuklarıyla plan yapan Mustafa K. eşinin sevgilisini öldürdü





'FREN'SA!

Avrupa, scooter'ları gündeme taşındı. İlk karar, Fransa'nın başkenti Paris'te alındı. Yapılan referandumda, halkı neredeyse yüzde 90'ı scooter'ların yasaklanması yönünde oy kullandı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kentte 3 yılda 56 kişinin scooter kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı. "Bu akşam, Parisliler ezici bir çoğunlukla skuterlere karşı olduklarını belirttiler. Onların çok net mesajı artık bizim yol haritamız oldu" ifadesini kullandı.



CİNAYETE 'GELİN'

Şanlıurfa'da 3 çocuk annesi Hülya B. kayınbiraderi Ferdi B.'ye sokakta kurşun yağdırdı. "Namusumu temizledim" diye bağırdı.



DOKTORA VEDA

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağrı Kayıpmaz, yaklaşık 1 aydır pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kayıpmaz için bugün öğle namazı sonrası Hacı Ahmet Kayhan Camii ve Türbesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kayıpmaz'ın ağabeyi Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ile çok sayıda mesai arkadaşı ve sağlık çalışanı katıldı.



FENOMEN KABUSU

Sosyal medyada daha fazla izlenme uğruna yapılanlar artık sınır tanımıyor. Bir sosyal medya fenomeninin, kendisi ile video çekmeye için ikna ettiği genç kızlarla buluştuğu ve buluşma sırasında genç kızların telefonlarını gizlice alıp özel fotoğraflarını kendisine gönderdiği, bu fotoğraflarla kızlara şantaj yaptığı iddia edildi. Durumu fark ederek sosyal medyada gündeme getiren Ceyda K. ise; sözde fenomenin genç kızların dekolte giymesini istediğini, çekimler sırasında genç kızların müstehcen görüntülerini yakalayıp paylaştığını, bazı görüntüleri ise sattığını söylediğini anlattı. Ceyda K, D.A'nın genç kızlara 'Bu videoyu abin annen baban gelse kaldırtamaz' diyerek gözdağı verdiğini belirterek; "Videonun kalkmasını isteyen kadınlardan para talep ederek şantaj yapıyor. Suç duyurusunda bulunan kadınlar var" dedi. Yunus Emre KAVAK

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