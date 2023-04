Çocuklarıyla plan yapan Mustafa K. eşinin sevgilisini öldürdü

BÜYÜK ÇABA HAR'ÇATI'

Hataylı İhsan Parıldar, 6 Şubat gecesi kıyameti yaşadı. Oturduğu tarihi evden geriye, enkaz kaldı. Asrın felaketinin üzerinden 58 gün geçtikten sonra evini görmek için yola çıktı! Çöken yapılan çatısından geçerek evine ulaştı. Bulabildiği birkaç parça eşyayı kurtarmaya çalıştı. 27 yakınını toprağa verdiğini söyleyen Parıldar, 1 dakika 40 saniyede her şeyin yerle bir olduğunu anlattı. "Her şeyimiz gitti. Kendi evimiz, her gün gelip gidiyorum. Temel ihtiyaç malzemelerimizi zor da olsa alıyoruz. Bir eldivenin, bir çorabın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık" diyerek yaşadıklarını anlattı.