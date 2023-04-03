Vatan Vakfı 250 gönüllüyle deprem bölgesinde seferber oldu: "Devlet millet el ele tüm zorlukları yeniyoruz"

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, 50 binden fazla canımızın yitirilmesine neden oldu. Çok sayıda insanın hem yakınlarını, hem de evlerini kaybettiği "asrın çifte felaketi" sonrası devlet ve milletçe el ele, yaraları sarıyoruz.
VATAN VAKFI, İLK GÜNDEN BERİ DEPREMZEDELERİN YANINDA
2007 yılından beri faaliyet gösteren Vatan Vakfı, depremin etkilediği 12 ilde fedakarca çaba gösteren birçok STK gibi gönüllüleriyle birlikte depremzedelere acılarını unutturmaya çalışıyor. Vakfın bu zamana kadar deprem bölgesine katkıları, kurum tarafından şu ifadelerle paylaşıldı:
Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı olarak afet bölgesine 322 tır seferimiz olmuş olup, 250 gönüllümüz ile ihtiyaç sahiplerine birebir ulaşmaya çalışmayı görev edindik. Ekiplerimiz araçlarımızla en ücra muhitlere yardım malzemesi getirmeyi hedef haline getirdi. Bu görevi de başarı ile sürdürmektedirler. Allah devletimize milletimize zeval vermesin.
DEVLET MİLLET EL ELE TÜM ZORLUKLARI YENİYORUZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, vakfın icraatlarını takdir ederek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Birpınar, "Bir STK isterse neler yapabilir görün!.. Deprem bölgesinde ilk günden bu yana büyük özveriyle ve gayretle çalışan VATAN Eğitim ve Teknoloji Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Allah güç kuvvet versin. Türk milleti büyüktür. Devlet millet el ele tüm zorlukları yeniyoruz." dedi.
Barınma
270 adet yaşam konteyneri
6 bin 500 adet yatak
Bin adet ranza
3 bin adet yastık ve yorgan
5 bin adet battaniye
3 bin adet elektrik, ısıtıcı
Bin adet uyku tulumu
Bin adet nevresim
500 adet kanepe
300 adet tüp
600 adet çadır
Bin 400 adet odun
5 adet tuvalet ve banyo
3 adet yönetim konteyneri
4 bin adet odun sobası
Araç ve ekipman
50 adet matkap
50 adet spiral kaynak makinası
50 adet kaynak gözlüğü
100 adet matkap ucu
200 adet spiral taşı
4 adet ağaç kesme motoru
500 adet tornavida seti
50 adet hilti
300 adet ışıklı baret
Gıda ve beslenme
2 tır çikolata
40 tır kumanya
Bin 900 ton içme suyu
50 bin adet meyve suyu
1 tır bebek maması
2 tır sucuk
5 tır karışık gıda
1 adet tam teşekküllü mutfak
2 tır kahvaltılık gıda
Giyim ve oyuncak
250 bin adet çorap
400 adet asker ve polis botu
2 tır iç çamaşırı
3 tır oyuncak
5 bin boyamama kitabı ve kalem
262 adet yaşam konteyneri
2 bin metre kefen bezi
Hijyen-sağlık ve mama
Bin 300 adet ilaç
10 bin adet bit şampuanı
6 tır temizlik malzemesi
3 tır kadın ve çocuk pedi
Bir milyon adet vücut temizleme havlusu
1 ton kedi ve köpek maması