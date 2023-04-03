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    • Yaşam
    • 03.04.2023 18:35
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    • 03.04.2023 18:35
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    Vatan Vakfı 250 gönüllüyle deprem bölgesinde seferber oldu: "Devlet millet el ele tüm zorlukları yeniyoruz"

    12 ili etkileyen asrın çifte felaketi depremlerde faaliyet gösteren Vatan Vakfı, depremzedeler için 250 gönüllüsüyle ilk günden bu yana 322 tır seferi yaptı.

    takvim.com.tr
    Vatan Vakfı 250 gönüllüyle gönülleri fethetti

    Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, 50 binden fazla canımızın yitirilmesine neden oldu. Çok sayıda insanın hem yakınlarını, hem de evlerini kaybettiği "asrın çifte felaketi" sonrası devlet ve milletçe el ele, yaraları sarıyoruz.

    VATAN VAKFI, İLK GÜNDEN BERİ DEPREMZEDELERİN YANINDA
    2007 yılından beri faaliyet gösteren Vatan Vakfı, depremin etkilediği 12 ilde fedakarca çaba gösteren birçok STK gibi gönüllüleriyle birlikte depremzedelere acılarını unutturmaya çalışıyor. Vakfın bu zamana kadar deprem bölgesine katkıları, kurum tarafından şu ifadelerle paylaşıldı:

    Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı olarak afet bölgesine 322 tır seferimiz olmuş olup, 250 gönüllümüz ile ihtiyaç sahiplerine birebir ulaşmaya çalışmayı görev edindik. Ekiplerimiz araçlarımızla en ücra muhitlere yardım malzemesi getirmeyi hedef haline getirdi. Bu görevi de başarı ile sürdürmektedirler. Allah devletimize milletimize zeval vermesin.

    DEVLET MİLLET EL ELE TÜM ZORLUKLARI YENİYORUZ
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, vakfın icraatlarını takdir ederek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Birpınar, "Bir STK isterse neler yapabilir görün!.. Deprem bölgesinde ilk günden bu yana büyük özveriyle ve gayretle çalışan VATAN Eğitim ve Teknoloji Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Allah güç kuvvet versin. Türk milleti büyüktür. Devlet millet el ele tüm zorlukları yeniyoruz." dedi.

    Barınma
    270 adet yaşam konteyneri

    6 bin 500 adet yatak

    Bin adet ranza

    3 bin adet yastık ve yorgan

    5 bin adet battaniye

    3 bin adet elektrik, ısıtıcı

    Bin adet uyku tulumu

    Bin adet nevresim

    500 adet kanepe

    300 adet tüp

    600 adet çadır

    Bin 400 adet odun

    5 adet tuvalet ve banyo

    3 adet yönetim konteyneri

    4 bin adet odun sobası

    Araç ve ekipman
    50 adet matkap

    50 adet spiral kaynak makinası

    50 adet kaynak gözlüğü

    100 adet matkap ucu

    200 adet spiral taşı

    4 adet ağaç kesme motoru

    500 adet tornavida seti

    50 adet hilti

    300 adet ışıklı baret

    Gıda ve beslenme
    2 tır çikolata

    40 tır kumanya

    Bin 900 ton içme suyu

    50 bin adet meyve suyu

    1 tır bebek maması

    2 tır sucuk

    5 tır karışık gıda

    1 adet tam teşekküllü mutfak

    2 tır kahvaltılık gıda

    Giyim ve oyuncak
    250 bin adet çorap

    400 adet asker ve polis botu

    2 tır iç çamaşırı

    3 tır oyuncak

    5 bin boyamama kitabı ve kalem

    262 adet yaşam konteyneri

    2 bin metre kefen bezi

    Hijyen-sağlık ve mama

    Bin 300 adet ilaç

    10 bin adet bit şampuanı

    6 tır temizlik malzemesi

    3 tır kadın ve çocuk pedi

    Bir milyon adet vücut temizleme havlusu

    1 ton kedi ve köpek maması

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    Haberler Yaşam Vatan Vakfı 250 gönüllüyle deprem bölgesinde seferber oldu: "Devlet millet el ele tüm zorlukları yeniyoruz"
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